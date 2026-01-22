Van'da 2026'nın İlk Hilal Ayı Gökyüzünde Görsel Şölen Yarattı

Gün batımının ardından batı ufkunda zarif bir hilal

Van'da 2026 yılının ilk hilal ayı, akşam saatlerinde gökyüzünde beliren zarif görüntüsüyle dikkat çekti. Gün batımını takiben batı ufkunda ince bir yay şeklinde görünen hilal, kentin birçok noktasından izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Van Gölü üzerinde yükselen hilal, soğuk ve berrak kış gecesinde parlak ve net bir görünüm sergiledi. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü gecede, ayın bu zarif formu izleyenleri etkiledi.

Van Ferit Havalimanı’ndan kalkan iki uçağın, gün batımının ardından batı ufkunda ince yay şeklindeki hilalin önünden geçmesi, ortaya hoş manzaralar çıkardı. Bu karşılaşma, akşamın sakin atmosferine dikkat çekici bir hareketlilik kattı.

Hilalin belirişi ve uçakların gökyüzündeki geçişi, kent sakinleri ve gökyüzü meraklıları tarafından ilgiyle izlendi.

VAN’DA 2026 YILININ İLK HİLAL AYI, AKŞAM SAATLERİNDE GÖKYÜZÜNDE BELİREN ZARİF GÖRÜNTÜSÜYLE GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU. GÜN BATIMININ ARDINDAN BATI UFKUNDA İNCE BİR YAY ŞEKLİNDE GÖRÜNEN HİLAL, ÖNÜNDEN GEÇEN UÇAKLARLA GÜZEL MANZARALARIN ORTAYA ÇIKMASINA NEDEN OLDU.