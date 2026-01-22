Van'da 2026'nın İlk Hilal Ayı Gökyüzünde Görsel Şölen

Van'da 2026'nın ilk hilal ayı, gün batımı sonrası Van Gölü üzerinde belirdi; iki uçağın hilalin önünden geçmesi etkileyici görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 00:16
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 00:34
Van'da 2026'nın İlk Hilal Ayı Gökyüzünde Görsel Şölen Yarattı

Gün batımının ardından batı ufkunda zarif bir hilal

Van'da 2026 yılının ilk hilal ayı, akşam saatlerinde gökyüzünde beliren zarif görüntüsüyle dikkat çekti. Gün batımını takiben batı ufkunda ince bir yay şeklinde görünen hilal, kentin birçok noktasından izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Van Gölü üzerinde yükselen hilal, soğuk ve berrak kış gecesinde parlak ve net bir görünüm sergiledi. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü gecede, ayın bu zarif formu izleyenleri etkiledi.

Van Ferit Havalimanı’ndan kalkan iki uçağın, gün batımının ardından batı ufkunda ince yay şeklindeki hilalin önünden geçmesi, ortaya hoş manzaralar çıkardı. Bu karşılaşma, akşamın sakin atmosferine dikkat çekici bir hareketlilik kattı.

Hilalin belirişi ve uçakların gökyüzündeki geçişi, kent sakinleri ve gökyüzü meraklıları tarafından ilgiyle izlendi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

