Vali Şefik Aygöl’den üç kuşağı buluşturan aile ziyareti

Tunceli'de örnek aileyle aynı sofrada

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, kentte üç kuşağın bir arada yaşadığı bir aileyi evinde ziyaret etti.

Aileyle aynı sofrayı paylaşan Vali Aygöl, 49 yıllık evlilikleriyle örnek olan aile yapısının ve birlikte yaşama kültürünün toplumsal değerler açısından önemine dikkat çekti.

Ziyaret sırasında konuşan Vali Aygöl, ziyaretin iki temel gerekçesi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Sizi ziyaret etmemizin iki sebebi var. Birincisi çok güzel bir aile olduğunuzu duyduk. İkincisi ise 3 kuşağın aynı çatı altında yaşıyor olması."

Vali Aygöl ayrıca, Tunceli’nin ancak yaşanarak anlaşılabileceğini vurgulayarak, "Buranın karını yaşamadan, soğuğunu iliklerine kadar hissetmeden, suyundan içip ekmeğinden yemeden bu insanları anlamak da, onlara hizmet etmek de mümkün değil" dedi.

Ev sahibi ise Vali Aygöl’e teşekkür ederek, kentte yürütülen hizmetlerin vatandaşlar tarafından yakından takip edildiğini söyledi. Yapılan çalışmaların halk nezdinde karşılık bulduğunu vurgulayan ev sahibi, "Sizin yeriniz çok başka. İnsanlar yapılanı görüyor. Allah razı olsun diyorlar. Allah görüyorken kulun görmemesi mümkün mü" sözleriyle memnuniyetini ifade etti.

