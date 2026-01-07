Vali Şefik Aygöl’den üç kuşağı buluşturan aile ziyareti

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, 49 yıllık evliliğe sahip üç kuşağın birlikte yaşadığı aileyi evlerinde ziyaret ederek aile yapısının önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 14:47
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 14:47
Vali Şefik Aygöl’den üç kuşağı buluşturan aile ziyareti

Vali Şefik Aygöl’den üç kuşağı buluşturan aile ziyareti

Tunceli'de örnek aileyle aynı sofrada

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, kentte üç kuşağın bir arada yaşadığı bir aileyi evinde ziyaret etti.

Aileyle aynı sofrayı paylaşan Vali Aygöl, 49 yıllık evlilikleriyle örnek olan aile yapısının ve birlikte yaşama kültürünün toplumsal değerler açısından önemine dikkat çekti.

Ziyaret sırasında konuşan Vali Aygöl, ziyaretin iki temel gerekçesi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Sizi ziyaret etmemizin iki sebebi var. Birincisi çok güzel bir aile olduğunuzu duyduk. İkincisi ise 3 kuşağın aynı çatı altında yaşıyor olması."

Vali Aygöl ayrıca, Tunceli’nin ancak yaşanarak anlaşılabileceğini vurgulayarak, "Buranın karını yaşamadan, soğuğunu iliklerine kadar hissetmeden, suyundan içip ekmeğinden yemeden bu insanları anlamak da, onlara hizmet etmek de mümkün değil" dedi.

Ev sahibi ise Vali Aygöl’e teşekkür ederek, kentte yürütülen hizmetlerin vatandaşlar tarafından yakından takip edildiğini söyledi. Yapılan çalışmaların halk nezdinde karşılık bulduğunu vurgulayan ev sahibi, "Sizin yeriniz çok başka. İnsanlar yapılanı görüyor. Allah razı olsun diyorlar. Allah görüyorken kulun görmemesi mümkün mü" sözleriyle memnuniyetini ifade etti.

TUNCELİ VALİSİ ŞEFİK AYGÖL, ÜÇ KUŞAĞIN BİR ARADA YAŞADIĞI BİR AİLEYİ EVLERİNDE ZİYARET...

TUNCELİ VALİSİ ŞEFİK AYGÖL, ÜÇ KUŞAĞIN BİR ARADA YAŞADIĞI BİR AİLEYİ EVLERİNDE ZİYARET ETTİ

TUNCELİ VALİSİ ŞEFİK AYGÖL, ÜÇ KUŞAĞIN BİR ARADA YAŞADIĞI BİR AİLEYİ EVLERİNDE ZİYARET...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Dev Buz Sarkıtları Tehlike Saçıyor: Çatılardan Düşme Riski
2
Taşköprü Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Kış Yemlemesi
3
Kırşehir'de Yaralı Eşeği Köylü Sahiplendi
4
Şehitkamil'den Çifte Şampiyonluk: U12 ve U16 Sutopu Zaferi
5
Mardin'de 5 bin 357 Konut İçin Kura Çekimi Yapıldı
6
Söke'de 8 Mahallede Şap Karantinası Kaldırıldı
7
MKE, Kamudan Toplanan Hurdaları Silah ve Mühimmata Dönüştürüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları