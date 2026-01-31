Vali Sözer Başkanlığında Bozüyük OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında Bozüyük OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı; yatırım, altyapı ve istihdam gündemleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:24
Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım ve altyapı gündemi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda bölgede yürütülen mevcut çalışmalar ile devam eden ve planlanan yatırımlar ele alındı. Ayrıca sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik başlıklar görüşüldü.

Bozüyük OSB’nin üretim kapasitesinin artırılması, istihdamın güçlendirilmesi ve yatırım ortamının daha elverişli hale getirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar değerlendirildi; kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin önemi vurgulandı.

Toplantı sonunda Vali Sözer, toplantıyı şu sözlerle değerlendirdi: "Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi, Bilecik’in sanayi ve ekonomik gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Planlı, sürdürülebilir ve katma değer oluşturan yatırımları kararlılıkla desteklemeyi sürdüreceğiz".

Görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından toplantı sona erdi.

