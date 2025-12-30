DOLAR
Vali Sözer’den Karayollarına Kış Mesajı: Ekipler Hazır

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Karayolları 144. Şube Şefliğinde yürütülen kış hazırlıklarını inceledi; ekiplerin karla mücadeleye hazır olduğu vurgulandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:32
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Karayolları Bilecik 144. Şube Şefliğinde yürütülen kış hazırlıkları ve yol çalışmalarını yerinde inceledi. Kış sezonuna yönelik alınan tedbirler, yol bakım ve onarım faaliyetleri ile karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.

Hazırlıkların önemi vurgulandı

Vali Sözer, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı yapılan hazırlıkların büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Yapılan çalışmalarda hedefin ulaşımın aksamaması ve sürücülerin güvenli şekilde seyahat edebilmesi olduğunu belirtti.

Ekip ve ekipman hazır bekletiliyor

Sahada görev yapan ekiplerin, ulaşımın aksamaması için titizlikle çalıştığı ifade edildi. Ana arterler başta olmak üzere tüm güzergâhlarda gerekli önlemler alındı ve ekip ile ekipmanlar olası olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Vali Faik Oktay Sözer şunları kaydetti: "Vatandaşlarımızın güvenli ve kesintisiz ulaşımının sağlanması amacıyla Karayolları ekiplerimiz kış şartlarına karşı hazır durumdadır, çalışmalar sahada titizlikle sürdürülmektedir".

