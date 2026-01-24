Vali Yılmaz’dan Eskişehir’de Öztürk Ailesine Taziye Ziyareti

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın kayınpederi Alaattin Öztürk’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:23
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:23
Taziye ve başsağlığı mesajı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın vefat eden kayınpederi Alaattin Öztürk’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Alaattin Öztürk, dün dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninin ardından akşam saatlerinde gerçekleşen ziyarette Vali Yılmaz, merhum için Allah’tan rahmet diledi ve Başkan Albayrak ile ailesine taziye dileklerini iletti.

Ziyarette yakınlar ve misafirlerle bir araya gelen Vali Yılmaz, aileye başsağlığı temennilerini iletti ve destek mesajlarında bulundu.

