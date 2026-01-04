DOLAR
Van-Çatak Karayolu 4 Gündür Çığ Nedeniyle Kapalı

Van'da 31 Aralık 2025'teki çığ sonrası Van-Çatak karayolu 4 gündür ulaşıma kapalı; ekipler kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 00:18
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 00:35
Van’da etkili olan yoğun kar yağışı ve ardından meydana gelen büyük çaplı çığ düşmeleri nedeniyle Van-Çatak karayolu 4 gündür ulaşıma kapalı.

Olayın Detayları

Geçtiğimiz hafta yurdun büyük bir bölümünü etkileyen kar yağışı ve tipi Van’da da hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı sonrası 31 Aralık 2025 tarihinde Van-Çatak karayoluna çığ düştü. Çatak ilçesinde yaşam adeta durma noktasına geldi.

Çalışmalar ve Koşullar

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar savurma makineleri ve iş makineleriyle temizlik çalışmalarına başladı. Çığ bölgesinde kar kalınlığı yer yer 8 metreyi buluyor. Ekipler güvenliği ön planda tutarak kontrollü şekilde ilerliyor.

Belediye Yetkilisinin Uyarısı

Çatak Belediye Fen İşleri Müdürü Mustafa Kaplan bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi ve şunları söyledi: "Geçtiğimiz Çarşamba gününden bu yana ilçemizde etkisini devam ettiren karla ve çığlarla mücadelemiz devam ediyor. Gerek karayolları gerek büyükşehir belediyesi personelleri ve iş makineleriyle müdahaleler yapılıyor. Ancak Van-Çatak karayolunda 4 farklı bölgede çığımız gelmiş. Göründüğü üzere 5 metreyi aşkın bir çığımız var. Şu anda o bölgedeyiz. Fakat ilçemizde üç gündür enerji kesintisi var. Hastanelerde vatandaşlarımız mağdur durumda. Hastalarımız mağdur durumda. Karayollarının ve diğer kamu kurumlarının ivedi bir şekilde bu yolun ulaşıma açılması gerekmektedir. Yakıt sıkıntısı yaşanmaktadır. İş makinelerinde yakıt sorunu yaşıyoruz. Van-Çatak karayolunun ivedi bir şekilde açılmasını talep ediyoruz."

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları