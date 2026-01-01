DOLAR
Van'da 1 Ocak doğum günü telaşı: Pastaneler yılın en yoğun gününde

Van'da nüfus kayıtlarında '1 Ocak' görülen doğum tarihleri, yeni yılın ilk gününde pastanelerde yoğunluğa yol açtı; binlerce kişi aynı gün doğum günü kutluyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:16
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:23
Van’da nüfus kayıtlarında doğum tarihi 1 Ocak olarak görünen vatandaşların fazlalığı, yeni yılın ilk gününü kent genelinde pastaneler için bir doğum günü yoğunluğuna dönüştürdü.

Geçmiş yıllarda kayıt sistemlerindeki imkânsızlıklar ve çeşitli nedenlerle özellikle 40-50 yaş aralığındaki birçok vatandaşın doğum tarihi nüfus kütüklerine 1 Ocak olarak işlendi. Bu durum, Van’da her yıl yılbaşıyla birlikte binlerce kişinin aynı gün doğum günü kutlamasına yol açıyor.

Nüfus kayıtlarında doğum tarihi 1 Ocak olan vatandaşlar, yeni yılın ilk gününde hem yeni yılı hem de doğum günlerini birlikte kutluyor; pastaneler artan pasta siparişlerini karşılayabilmek için tam kapasiteyle çalıştı. Özellikle aileler, arkadaş grupları ve iş yerlerinde yapılan toplu kutlamalar kentte zamanla bir gelenek haline geldi.

Sefer Ertoş: "Yılın diğer günlerine kıyasla siparişlerimiz çok daha fazla oluyor"

İHA muhabirine konuşan pastane personeli Sefer Ertoş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde her yıl 1 Ocak’ta ciddi bir hareketlilik yaşandığını ifade ederek, "Bugün ağırlıklı olarak doğum günü pastaları ve kişiye özel pasta siparişleri alıyoruz. Yılın diğer günlerine kıyasla siparişlerimiz çok daha fazla oluyor. Bu yoğunluk akşam saatlerine kadar sürüyor. Bu durum eski yıllara dayanıyor. Nüfus memurları eskiden yılda bir kez köylere gelirdi ve birçok kişinin doğum gününü 1 Ocak olarak kaydederdi. Bizdeki yoğunluk batı illeriyle aynı değil. Onlarda sadece 31 Aralık yoğunluğu olurken, bizde iki gün üst üste yoğunluk yaşanıyor" dedi.

İsmail Cengül: "Herkesin doğum tarihini 1 Ocak olarak yazmış"

Bölgede doğum günü yoğunluğunun her yıl tekrarlandığını belirten pastane personeli İsmail Cengül ise, "Bu durum tamamen nüfus kayıtlarından kaynaklanıyor. O dönemlerde memurlar, gelen giden herkesin doğum tarihini 1 Ocak olarak yazmış. Bu da bizim işlerimize olumlu yansıyor. Pasta siparişlerimiz bugün oldukça yoğun. Özellikle 45-50 yaş aralığındaki birçok kişinin doğum günü bugün" diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

