DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.876.328,34 -0,52%

Van’da 2026'nın İlk Gökyüzü Şöleni: 'Kurt Dolunayı' ve Süper Ay

Van semalarında 3 Ocak 2026'de yükselen 'Kurt Dolunayı', Süper Ay evresiyle parlak ve kartpostallık görüntüler sundu.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 22:56
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 23:00
Van’da 2026'nın İlk Gökyüzü Şöleni: 'Kurt Dolunayı' ve Süper Ay

Van’da 2026'nın İlk Gökyüzü Şöleni: 'Kurt Dolunayı' ve Süper Ay

Kent semalarında kartpostallık görüntüler

Van semalarında, 'Kurt Dolunayı' olarak anılan 2026 yılının ilk dolunayı, akşam saatlerinde izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Gün batımından kısa süre sonra yükselen dolunay, parlak ve net görünümüyle kentin birçok noktasında dikkat çekti. Zaman zaman bulutların arasında kaybolan ay, fotoğraf meraklıları için kartpostallık kareler oluşturdu.

3 Ocak 2026 Cumartesi gecesi zirve noktasına ulaşan dolunay, Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu Süper Ay evresiyle birleşince, her zamankinden daha parlak ve yüzde daha büyük bir görünüm kazandı.

Kent sakinleri ve amatör fotoğrafçılar, farklı noktalardan gökyüzünü izleyerek bu nadir görüntüyü kaydetti. Gökyüzündeki bu doğa olayı, Van’da akşam saatlerine ayrı bir görsellik kattı.

VAN'DA 2026 YILININ İLK GÖKYÜZÜ OLAYI OLAN VE HALK ARASINDA "KURT DOLUNAYI" OLARAK BİLİNEN OCAK...

VAN'DA 2026 YILININ İLK GÖKYÜZÜ OLAYI OLAN VE HALK ARASINDA "KURT DOLUNAYI" OLARAK BİLİNEN OCAK AYI DOLUNAYI, GÖRSEL BİR ŞÖLENE DÖNÜŞTÜ.

VAN'DA 2026 YILININ İLK GÖKYÜZÜ OLAYI OLAN VE HALK ARASINDA "KURT DOLUNAYI" OLARAK BİLİNEN OCAK...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eleşkirt’te çığ engeli kaldırıldı: 55 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı
2
Van’da 2026'nın İlk Gökyüzü Şöleni: 'Kurt Dolunayı' ve Süper Ay
3
Samsun'da Fırtına: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi
4
Kars’ta Meşalelerle Sarıkamış Şehitleri 111. Yıldönümünde Anıldı
5
Elazığ Baskil'te 4.7'lik Deprem: Düğünde Panik Anları
6
Samsun'da Fırtına: Cumhuriyet Meydanı'nda Çam Ağacı Kökünden Devrildi
7
Sapanca'da Fırtına: Çöp Konteyneri Park Halindeki Araca Çarptı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları