Van’da 2026'nın İlk Gökyüzü Şöleni: 'Kurt Dolunayı' ve Süper Ay

Kent semalarında kartpostallık görüntüler

Van semalarında, 'Kurt Dolunayı' olarak anılan 2026 yılının ilk dolunayı, akşam saatlerinde izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Gün batımından kısa süre sonra yükselen dolunay, parlak ve net görünümüyle kentin birçok noktasında dikkat çekti. Zaman zaman bulutların arasında kaybolan ay, fotoğraf meraklıları için kartpostallık kareler oluşturdu.

3 Ocak 2026 Cumartesi gecesi zirve noktasına ulaşan dolunay, Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu Süper Ay evresiyle birleşince, her zamankinden daha parlak ve yüzde daha büyük bir görünüm kazandı.

Kent sakinleri ve amatör fotoğrafçılar, farklı noktalardan gökyüzünü izleyerek bu nadir görüntüyü kaydetti. Gökyüzündeki bu doğa olayı, Van’da akşam saatlerine ayrı bir görsellik kattı.

