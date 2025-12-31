Van'da 569 yerleşim yeri yolunun 506'sı yeniden ulaşıma açıldı

Van'da 569 yerleşim yeri yolunun 506'sı ulaşıma açıldı

Van'da geçtiğimiz hafta sonu başlayan ve üç gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı sonucu kapanan yollar için yürütülen çalışmalar sürüyor. Kent genelinde kapanan 569 yerleşim yeri yolunun 506'sı yeniden ulaşıma açıldı.

Kapanan yollar ve devam eden çalışmalar

Kapalı bulunan ve açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü yerleşim yerleri şunlar: Bahçesarayda 12, Başkalede 11, Çatakta 12, Ercişte 8, Gevaşta 13, Gürpınarda 6 ve İpekyolu ilçesinde 1 olmak üzere toplam 63 yerleşim yerinin yolunun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde kar kalınlığı 25 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. Bu nedenle kent genelinde tüm okullar bugün de tatil edildi. Ayrıca Van-Bahçesaray kara yolu tedbir amaçlı geçici olarak trafiğe kapalı tutuluyor.

Geçitlerde karla mücadele

Van-Hakkari kara yolu güzergahında yer alan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı sonrası trafik aksaması yaşanmaması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

