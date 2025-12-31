DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,51 -0,03%
ALTIN
5.959,34 0,71%
BITCOIN
3.805.683,59 -0,76%

Van'da 569 yerleşim yeri yolunun 506'sı yeniden ulaşıma açıldı

Van'da 569 kapanan yerleşim yeri yolunun 506'sı açıldı; 63 yol için çalışmalar sürüyor. Kar merkezde 25 cm, yükseklerde 1 metreyi aştı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:23
Van'da 569 yerleşim yeri yolunun 506'sı yeniden ulaşıma açıldı

Van'da 569 yerleşim yeri yolunun 506'sı ulaşıma açıldı

Van'da geçtiğimiz hafta sonu başlayan ve üç gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı sonucu kapanan yollar için yürütülen çalışmalar sürüyor. Kent genelinde kapanan 569 yerleşim yeri yolunun 506'sı yeniden ulaşıma açıldı.

Kapanan yollar ve devam eden çalışmalar

Kapalı bulunan ve açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü yerleşim yerleri şunlar: Bahçesarayda 12, Başkalede 11, Çatakta 12, Ercişte 8, Gevaşta 13, Gürpınarda 6 ve İpekyolu ilçesinde 1 olmak üzere toplam 63 yerleşim yerinin yolunun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde kar kalınlığı 25 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. Bu nedenle kent genelinde tüm okullar bugün de tatil edildi. Ayrıca Van-Bahçesaray kara yolu tedbir amaçlı geçici olarak trafiğe kapalı tutuluyor.

Geçitlerde karla mücadele

Van-Hakkari kara yolu güzergahında yer alan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı sonrası trafik aksaması yaşanmaması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

VAN'DA KAR YAĞIŞI SONRASI KAPANAN 569 YERLEŞİM YERİNDEN 506'SI ÇALIŞMA SONUCU YENİDEN ULAŞIMA...

VAN'DA KAR YAĞIŞI SONRASI KAPANAN 569 YERLEŞİM YERİNDEN 506'SI ÇALIŞMA SONUCU YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

VAN'DA KAR YAĞIŞI SONRASI KAPANAN 569 YERLEŞİM YERİNDEN 506'SI ÇALIŞMA SONUCU YENİDEN ULAŞIMA...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Dondurucu Soğuk: Sakaltutan Geçidi'nde -14,0°C
2
Bayburt'ta Termometreler Eksi 18,1'i Gösterdi
3
Adıyaman'da Kar: 3 Uçuş İptal, Yollarda Kazalar
4
Iğdır İl Özel İdaresi: Ferhat Akkuş Mahkeme Kararıyla Yeniden Genel Sekreter
5
Elazığ-Diyarbakır Karayolu 45-78. Km Arası Ağır Taşıtlara Kapandı
6
Van'da 569 yerleşim yeri yolunun 506'sı yeniden ulaşıma açıldı
7
Bilecik'te Huzurevinde 'Salçalı Ekmek' Etkinliği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları