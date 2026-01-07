Van'da 'Güneş Halkası' Görsel Şölen Yarattı

Van semalarında nadir görülen 'Güneş Halkası' öğlen saatlerinden itibaren gözlendi; buz kristallerinin kırdığı ışık gökyüzünde renkli bir hale oluşturdu.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 12:10
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 12:15
Van'da 'Güneş Halkası' Görsel Şölen Yarattı

Van'da 'Güneş Halkası' Görsel Şölen Yarattı

Nadir doğa olayı vatandaşları büyüledi

Van semalarında nadir görülen ve halk arasında Güneş Halkası olarak adlandırılan doğa olayı, gökyüzünde etkileyici bir manzara oluşturdu.

Öğlen saatlerinden itibaren kent merkezinde ve çevre ilçelerde net şekilde gözlemlenen bu hale, gökyüzüne bakanları hayran bıraktı. Güneşin çevresini saran çember şeklindeki renkli görüntü, kısa sürede dikkat çekti.

Uzmanlara göre atmosferdeki buz kristallerinin güneş ışınlarını kırmasıyla ortaya çıkan bu tür halkalar, nadiren bu kadar belirgin biçimde izlenebiliyor. Vatandaşlar, karşılaştıkları bu eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Oluşan görünüm, hem fotoğraf meraklılarının hem de gökyüzü tutkunlarının ilgisini çekti; kent genelinde kısa süreli ama etkileyici bir görsel şölen sunuldu.

VAN'DA GÜNEŞİN ETRAFINI SARAN HALE GÜZEL ŞÖLEN OLUŞTURDU

VAN'DA GÜNEŞİN ETRAFINI SARAN HALE GÜZEL ŞÖLEN OLUŞTURDU

VAN'DA GÜNEŞİN ETRAFINI SARAN HALE GÜZEL ŞÖLEN OLUŞTURDU

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
47 Yılın Ardından Alkışlarla Uğurlanan Eğitimci: Muzaffer Ramazan Çaylı
2
Alanya İncekum'da D-400 Düzenlemesi Esnafı Sokağa Döktü: 'Müşteri Kaybı' Endişesi
3
Başkan Geçit'ten Fen İşleri Personeline Teşekkür
4
Maden Camii'nde Yatsı Namazı Buluşması — Müftü Şahmurat Kaya Sohbeti
5
Kartal Trafik Kazası: Şüphelinin 20 Günlük Tahliyesi Tepki Çekti
6
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’tan Veda: Mülkiye Baş Müfettişliğine Atandı
7
Çorum'da Semt Pazarlarında 'Seç-Al' Uygulaması Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları