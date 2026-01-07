Van'da 'Güneş Halkası' Görsel Şölen Yarattı

Nadir doğa olayı vatandaşları büyüledi

Van semalarında nadir görülen ve halk arasında Güneş Halkası olarak adlandırılan doğa olayı, gökyüzünde etkileyici bir manzara oluşturdu.

Öğlen saatlerinden itibaren kent merkezinde ve çevre ilçelerde net şekilde gözlemlenen bu hale, gökyüzüne bakanları hayran bıraktı. Güneşin çevresini saran çember şeklindeki renkli görüntü, kısa sürede dikkat çekti.

Uzmanlara göre atmosferdeki buz kristallerinin güneş ışınlarını kırmasıyla ortaya çıkan bu tür halkalar, nadiren bu kadar belirgin biçimde izlenebiliyor. Vatandaşlar, karşılaştıkları bu eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Oluşan görünüm, hem fotoğraf meraklılarının hem de gökyüzü tutkunlarının ilgisini çekti; kent genelinde kısa süreli ama etkileyici bir görsel şölen sunuldu.

VAN'DA GÜNEŞİN ETRAFINI SARAN HALE GÜZEL ŞÖLEN OLUŞTURDU