Van'da Kar Yolları Kapattı: Rotayı Toprakkale'ye Çevirdiler

Van'da kar yolları kapattı, doğaseverler rotayı Toprakkale'ye çevirdi

Van genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Planlanan güzergahların kapanması üzerine bir grup doğasever rotasını alternatif olarak Toprakkale bölgesine çevirdi.

Plan değişti: Kelespi yerine Toprakkale

Her hafta farklı bölgeleri ziyaret ederek Van’ın tanıtımına katkı sunan Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, bu hafta programlarında Gürpınar ilçesi sınırları içinde bulunan 3 bin 100 rakımlı Kelespi Dağını ziyaret etmeyi planlamıştı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması üzerine, bir haftalık hazırlığın ardından rota Van merkezdeki Toprakkale bölgesine çevrildi.

Kar yağışı altında Toprakkale bölgesindeki ormanlık alanda yürüyüş yapan doğaseverler, Van’da orman olmadığını iddia edenlere video ve fotoğraflarla yanıt verdi.

"1980-82 yıllarında bu ormanın dikilmesinde emeği olanlardan birisi de benim"

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi Mahmut Çelik, geziyle ilgili bilgi vererek şunları söyledi: "Van’da ormanın olmadığını söylüyorlardı. Buyurun size orman. 1980-82 yıllarında bu ormanın dikilmesinde emeği olanlardan birisi de benim. Burası Atatürk Hatıra Ormanı. Van Toprakkale’de bulunmaktadır. Bugün normalde Norduz bölgesi Kelespi Dağı’na gidecekti Kırgeçit’te kardan dolayı yollar kapandı. Hava muhalefeti nedeniyle bugün buraya geldik. Sanki bugün daha iyi oldu gibi. Emeği geçenlere teşekkür ederiz."

Başkan Demez: "Van’da orman yoktur diyenlere buyurun size orman"

Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez ise şunları belirtti: "Bugünkü rotamız normalde Gürpınar Kelespi Dağı olacaktı. Fakat yol kapalı olduğu için biz de rotamızı Toprakkale’ye çevirdik. ‘Van’da orman yoktur’ diyenlere buyurun size orman hem de nasıl bir orman? Bilmeyenler Vadi Doğa Spor Kulübü’nü takip edebilirler ve ormanları gezdirmek bizim görevimiz olsun. Ama her şeyden önce hem ormanlarımızı hem doğamızı güzel bir şekilde koruyalım. Doğanın ve ormanın bize ihtiyacı yok. Ama bizim hem doğaya hem ormana ihtiyacımız var. Lütfen, doğadaki canlılara saygı gösterelim ve tarihi yapıları lütfen hazine diye yok etmeyelim"

Demez, etkinlik sürecini de anlattı: "Kulüpte kahvaltımızı yaptıktan sonra hareket ederek. Sıhke Göleti’ne kadar yürüdük. O bölgede bulunan hatıra ormanı alanını gezdikten sonra Toprakkale zirvesine çıktık. Burayı gezdikten sonra seyir tepesi ve son olarak Akköprü tarafından inişimizi gerçekleştirdik. Bu etkinliğimize 14 kişilik bir ekip katılmıştı. Katılan bütün dostlarımızı cani gönülden kutluyoruz. Van’da orman var mı diyenlere görsellerde görüldüğü gibi ormanlarımız, yaylalarımız, derelerimiz, dağlarımız ve kanyonlarımız fazlasıyla bulunmaktadır. Burada bilmeyenler Van bölgesini gezmemiştir. Doğaya gittiğinizde lütfen doğadaki canlılara, varlıklara saygı gösterelim."

