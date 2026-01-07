Van'da Sıhke Göleti Dondu: Sibirya Soğukları Hayatı Durdurdu

Sibirya soğukları Van'ı etkiledi; Sıhke Göleti tamamen buzlandı, gece termometreleri eksi 11 dereceyi gösterdi, meteoroloji soğukların hafta boyunca süreceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:28
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:53
Van'da Sıhke Göleti tamamen dondu

Sibirya soğukları Doğu Anadolu'yu etkisi altına aldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan dondurucu Sibirya soğukları, Van'da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şehrin önemli su kaynaklarından biri olan Sıhke Göletinin yüzeyi, hava sıcaklıklarının gece sıfırın altına düşmesiyle birlikte tamamen buzla kaplandı.

Buzla kaplanan gölet, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Bölgedeki sert soğuk nedeniyle kent merkezinde araçların camları buz tutarken, irili ufaklı dereler de dondu.

Termometreler geceleri eksi 11 dereceyi gösterdi. Meteoroloji yetkilileri, dondurucu soğukların hafta boyunca etkisini sürdüreceği konusunda uyarıda bulundu.

