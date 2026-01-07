Van'da Sıhke Göleti Dondu: Sibirya Soğukları Hayatı Durdurdu

Van'da Sıhke Göleti tamamen dondu
Sibirya soğukları Doğu Anadolu'yu etkisi altına aldı
Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan dondurucu Sibirya soğukları, Van'da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şehrin önemli su kaynaklarından biri olan Sıhke Göletinin yüzeyi, hava sıcaklıklarının gece sıfırın altına düşmesiyle birlikte tamamen buzla kaplandı.
Buzla kaplanan gölet, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Bölgedeki sert soğuk nedeniyle kent merkezinde araçların camları buz tutarken, irili ufaklı dereler de dondu.
Termometreler geceleri eksi 11 dereceyi gösterdi. Meteoroloji yetkilileri, dondurucu soğukların hafta boyunca etkisini sürdüreceği konusunda uyarıda bulundu.
