Van'da Yoğun Sis Ulaşımı Aksattı: Görüş 30 Metreye Düştü

Van-Özalp kara yolunda sabah sis görüşü 30 metreye düşürdü; Özalp ve Saray'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:50
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:27
Van-Özalp kara yolunda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürerek sürücülere zor anlar yaşattı.

Soğuk Havanın Etkileri

Bölgede etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Özalp ve Saray ilçelerinde bir haftadan bu yana süren soğuklarda sıcaklıklar gece eksi 18 ile 20 dereceye kadar düşerken, gündüzleri ise eksi 5 dereceleri buluyor.

Trafik ve Doğa Görüntüleri

Sabah saatlerinde yoğunlaşan sis, yer yer görüş mesafesini düşürerek trafikte aksamalara neden oldu. İlçede soğuk hava nedeniyle dereler buz tuttu ve kırağıyla ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

