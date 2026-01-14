Van Erciş Koçköprü Kanyonu'nda Metrelerce Buz Sarkıtları

Van Erciş Koçköprü Kanyonu'nda metrelerce yüksekliğe ulaşan buz sarkıtları, kar yağışı ve gece-soğuklarıyla görsel şölen sunuyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 10:40
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 10:40
Van’ın Erciş ilçesi Koçköprü Kanyonunda oluşan metrelerce yüksekliğindeki buz sarkıtları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından gündüz sıcaklıkları 3 ila 5 derece seyrederken, geceleri sıcaklıklar -10 derece ve daha altına iniyor. Gündüz eriyen kar kütleleri gece donduğunda, kanyon duvarlarında dev buz sarkıtları meydana geliyor.

Doğal Oluşum ve Ziyaretçi Yoğunluğu

Doğa severler ve fotoğraf tutkunları için görsel bir şölen sunan sarkıtlar, ilçe merkezine yaklaşık 15 km uzaklıktaki kanyona ilgi çekiyor. Bölgeye gelenler bu nadir doğa olayını fotoğraflayıp sosyal medyada paylaşıyor. Sarkıtların yüksekliği yer yer 30-35 metredir.

Fotoğrafçının Gözüyle Koçköprü

Fotoğraf sanatçısı Ferzanda Coşar "Ben 35 yıldır Van Gölü hafızasında her taraftan yaz, kış, soğuk, sıcak demeden fotoğraf çekiyoruz. Bugün de buraya geldik. Kaç gündür yol kapalıydı, gelemiyorduk. Yollar açılınca buraya geldik. Tabiat güzelliklerini topluma arz etmek için, sosyal medyada paylaşmak için çekimler yapıyoruz. Burada eriyen kardan dolayı sarkıtlar oluşmuş. Sarkıtların yüksekliği 30-35 metredir. Gündüz hava sıcaklığı eksilere düşüyor. Hava ayaz olunca, soğuk olunca eksi 15 eksi -25’e kadar hava sıcaklığı oluyor. Haliyle güzel bir yağış olmuş. Bereketli olsun. Ülkemizin her tarafından bu yağışın yağmasını arzu ediyoruz. Burada biz gelip fotoğraf çekiyoruz. Sosyal medyada paylaşınca, ülkemizin her tarafında, ilimizin her tarafında fotoğrafçılar, vatandaşlar gelip buradan bu güzellikleri ölümsüzleştiriyorlar. Haliyle fotoğraf çekip kendi sitelerinde paylaşıyorlar. O da bizim ilimiz için çok güzel bir görsel oluyor. Tanıtım bakımından çok güzel oluyor".

Koçköprü Kanyonundaki bu doğal oluşum, bölge turizmi ve tanıtımı açısından da dikkat çekiyor.

Metrelerce yüksekliğindeki buz sarkıtlar ilgi görüyor

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

