Van Kedi Villası'nda 120 Yavru: Van Kedilerinin Orijinalliği Korunuyor

Her yıl yerli ve yabancı on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Van Kedi Villası'nda bu yıl toplam 120 yavru dünyaya geldi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) bünyesindeki Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Türkiye'nin milli ırkı olarak tescillenen Van kedilerinin neslini korumak ve orijinalliğini sürdürmek amacıyla kontrollü üretim çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Senkronize doğum yöntemiyle gerçekleştirilen doğumların büyük bölümünün, genetik özellikleri yüksek ve orijinale yakın yavrulardan oluştuğu belirtildi.

Ziyaretçi İlgisi

Van kedileri, cana yakın tavırları, ipeksi beyaz tüyleri, biri mavi biri kehribar ya da her ikisi de mavi olabilen gözleri ve suya olan ilgileriyle hem Van'ın hem de Türkiye'nin önemli sembollerinden biri. Ünleri yurt dışına da taşan Van kedileri, Van Kedi Villası'nı ziyaret eden turistlerin en fazla ilgi gösterdiği canlılar arasında bulunuyor.

Merkez Yetkilisinin Değerlendirmesi

İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, merkezdeki doğumların üç parti halinde gerçekleştirildiğini hatırlattı. Geçtiğimiz yıl yeni yavru doğumu açısından 100 hedefi koyduklarını ifade eden Prof. Dr. Kaya, "Bu yıl ise yaklaşık 120 yavru elde ettik. Bunların yaklaşık 99-100’ü orijinalliğe çok yakın yavrular oldu. Bu yıl satıştan ziyade yavruların büyük bir bölümünü merkezin kendi ihtiyaçları için ayırmak durumunda kaldık. Bu nedenle 2025 yılı, Van Kedisi Araştırma Merkezi açısından kendi kedi sayısının yenilenmesi bakımından oldukça verimli bir yıl olarak geçti" dedi.

Sahiplendirme ve Kriterler

Ücretli sahiplendirme konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Kaya, "İhtiyaç fazlası yavruları, belirli kriterler çerçevesinde hayvanseverlere ve kedi beslemek isteyen ailelere sahiplendiriyoruz. Ancak bu süreç, her isteyene kedi verme şeklinde ilerlemiyor. Van kedisinin kıymetini bilecek, ona iyi bakabilecek ve kesinlikle sokağa terk etmeyecek aileler tercih ediliyor. Bu şartlar sağlandığında, elimizde ihtiyaç fazlası kedi varsa sahiplendirme yapıyoruz. Ancak 2025 yılında sahiplendirme oranı önceki yıllara göre biraz daha düşük kaldı" diye konuştu.

Temel Öncelik: Orijinalliğin Korunması

Kaya, "Her eve bir Van kedisi" projesinin tüm Türkiye'yi kapsayan ve uzun vadeli bir hedef olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye genelinde milyonlarca haneyi düşündüğümüzde, bu slogan bir vizyonu ifade ediyor. Yılda yalnızca bir Van kedisi bile sahiplendirmiş olsak, bu hedef doğrultusunda ilerleme kaydetmiş oluruz. Bu hedef; bize araştırma, geliştirme ve ıslah konusunda şevk veren bir motivasyon kaynağıdır. Bu hedeften kesinlikle sapma söz konusu değildir. Ancak süreç yavaş ve kontrollü ilerlemek zorundadır. Çünkü temel önceliğimiz Van kedisinin orijinalliğini korumaktır. Hızlı gitmek gibi bir niyetimiz yok; önemli olan, bütünlüğü bozmadan ve genetik yapıyı koruyarak ilerlemektir."

120 yavru ve 99-100 orijinalliğe çok yakın gibi verilerle 2025, Van Kedisi Araştırma Merkezi için kedi sayısının yenilenmesi açısından verimli geçtiği vurgulanıyor.

HER YIL YERLİ VE YABANCI ON BİNLERCE ZİYARETÇİYİ AĞIRLAYAN VAN KEDİ VİLLASI’NDA, 2025 YILI İÇERİSİNDE ÜÇ PARTİ HALİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DOĞUMLARLA TOPLAM 120 YAVRU VAN KEDİSİ DÜNYAYA GELDİ.