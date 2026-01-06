Van-Özalp Kara Yolunda Yoğun Sis: Görüş 30 Metreye Düştü

Van-Özalp kara yolunda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürerek sürücülere zor anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 11:02
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:09
Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor

Kar yağışı sonrası Doğu Anadolu Bölgesinde Sibirya soğukları hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü kentte, ağaçlar kırağı tutarken, irili ufaklı dereler ve sulak alanlar dondu.

Soğuk havanın hakim olduğu bölgede Van-Özalp kara yolunda da sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 30 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatırken, sürücüler sis lambalarını yakarak ilerledi.

