Vezirköprü'de Sosyal Destek: 2025'te 428 Yetim ve Öksüz Ziyaret Edildi
Sosyal belediyecilikle yüzlerce haneye umut
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Vezirköprü Belediyesi ekipleri, 2025 yılı boyunca yetim ve öksüz çocuklar ile ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kapsamlı sosyal destek çalışmaları yürüttü.
Belediye Başkanı Murat Gül, yürütülen desteklerin önceliğinin çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu belirterek, sosyal yardım faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı.
Çalışmalar kapsamında 2025 yılı içinde 428 yetim ve öksüz çocuk evlerinde ziyaret edilerek çeşitli yardımlar sağlandı. Yapılan desteklerin çocukların eğitim, barınma ve günlük ihtiyaçlarına katkı koymayı hedeflediği açıklandı.
Yıl boyunca gerçekleştirilen sosyal yardım programlarıyla yüzlerce aileye yakacak desteği verildi; Ramazan ayında gıda yardımları ulaştırıldı ve eğitim çağındaki çocuklara kırtasiye desteği sağlandı. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere düzenli sosyal yardım desteği verilmeye devam edildi.
Belediye yetkilileri, saha tespitlerine dayalı çalışmaların önümüzdeki dönemde de süreceğini, dayanışma odaklı hizmet anlayışının güçlendirileceğini bildirdi.
YAKACAK, YİYECEK VE KIRTASİYE YARDIMI YAPILDI