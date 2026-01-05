Vezirköprü'de Sosyal Destek: 2025'te 428 Yetim ve Öksüz Ziyaret Edildi

Vezirköprü Belediyesi 2025'te 428 yetim ve öksüzü ziyaret ederek yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye yakacak, gıda ve kırtasiye desteği sağladı.