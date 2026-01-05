Yağmur Apartmanı Faciası: Eşini ve İki Evladını Kaybeden Baba Suçluların Cezasını İstiyor

Kırıkhan’da çöken bina 26 kişiye mezar oldu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremde çöken Yağmur Apartmanı, depremin ilk saniyelerinde yerle bir oldu. Binada bulunan birçok kişi hayatını kaybetti; apartmanda 26 kişi yaşamını yitirdi, bölgedeki yıkımda yaklaşık 25 bin insanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayda ailesinin çoğunu yitiren tır şoförü Serkan Sayar, yaşadığı acıyı ve adalet beklentisini kamuoyuyla paylaştı. Sayar, deprem anında Ukrayna’da çalıştığını, haberi alır almaz Türkiye’ye döndüğünü ve 52 saat sonra enkazdan sağ çıkardığı oğlu Ahmet Mert Sayar ile hayata tutunduğunu anlattı.

Sayar’ın eşi Emine Sayar, oğlu Yusuf Yiğit Sayar ve kızı Liva Sayar Yağmur Apartmanı enkazında hayatını kaybetti. Acılı baba, acısının hiçbir zaman geçmeyeceğini belirterek, sorumluların hesap vermesinin vicdanını ancak az da olsa rahatlatacağını söyledi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından apartmanın müteahhidi Ahmet Kefsiz ve diğer sorumlular hakkında dava açıldı. Davanın ilk duruşması 13 Şubat 2024 tarihinde görüldü; bir sonraki duruşma 16 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Serkan Sayar olayla ilgili şunları ifade etti: Depreme Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Yağmur Apartmanı’nda yakalandık. Depremde eşimi, kızımı ve oğlumu kaybettim, yaşadığım acının tarifi yok. Ben tır şoförüyüm ve depremde Ukrayna’da çalışıyordum. Oradayken haberi alıp hemen Türkiye’ye geri geldim. Oğlum Ahmet Mert Sayar’ı yaklaşık 52 saat sonra enkaz altından kurtardım ama eşim Emine Sayar, oğlum Yusuf Yiğit Sayar, kızım Liva Sayar’ı enkazdan çıkaramadım, rahmetli oldular. Apartman, dükkan üstü 5 katlı bir binaydı ve çoğu kişi de yaşıyordu. Apartmanda 26 kişi öldü. Binada oturup sağ kalanlar kolonun kesildiğini söyledi. Bir sonraki duruşma 16 Ocak 2026 yılında görülecek. Allah kimsenin başına vermesin. Unutmak veya acıların hafiflemesi söz konusu değil. Suçluların cezalarını çekmesi az da olsa vicdanımızı rahatlatmış olacak. Binanın yıkılmasında kimin suçu varsa kim hatalı işlem yaptıysa bunların araştırılıp cezalarının bulmalarını istiyoruz

Serkan Sayar ve ailesinin yaşadığı kayıp, bölgedeki yıkımın insan boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Aile adalet arayışını sürdürürken, yargı sürecinin sonuçları merakla bekleniyor.

