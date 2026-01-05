Yağmur Apartmanı'nda Acı: Eşi ve İki Evladını Kaybeden Baba Suçluların Cezasını İstiyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremde yıkılan ve 26 kişiye mezar olan Yağmur Apartmanında yaşanan kayıp, bir ailenin hayatını paramparça etti. Eşi ve iki evladını yitiren tır şoförü Serkan Sayar, enkazdan 52 saat sonra çıkardığı oğlu ile yaşam mücadelesine devam ediyor ve sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

Enkazdan kurtarma ve aile dramı

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’da binlerce bina yıkıldı; yaklaşık 25 bin kişi yaşamını yitirdi. Kırıkhan Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yağmur Apartmanı, depremin ilk saniyelerinde çöktü ve binada bulunan 26 kişi hayatını kaybetti.

Serkan Sayar'ın eşi Emine Sayar, oğlu Yusuf Yiğit Sayar ve kızı Liva Sayar bu enkazda yaşamını yitirdi. Sayar, deprem anında Ukrayna'da çalışıyordu; haberi alıp Türkiye'ye dönerek yaklaşık 52 saat sonra enkazdan oğlu Ahmet Mert Sayar'ı sağ olarak kurtardı. Ancak eşini ve iki evladını enkazdan çıkaramadı.

Adli süreç ve beklentiler

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yağmur Apartmanı’nın müteahhiti Ahmet Kefsiz ve diğer sorumlular hakkında dava açıldı. Davanın ilk duruşması 13 Şubat 2024 tarihinde görüldü; bir sonraki duruşma ise 16 Ocak 2026 yılında yapılacak.

Yaşadığı acıyı hâlâ iliklerine kadar hisseden Sayar, 'Depremde eşimi, kızımı ve oğlumu kaybettim, yaşadığım acının tarifi yok. Oğlum Ahmet Mert Sayar’ı yaklaşık 52 saat sonra enkaz altından kurtardım... Suçluların cezalarını çekmesi az da olsa vicdanımızı rahatlatmış olacak' sözleriyle sorumluların hukuki olarak hesap vermesini istedi.

Serkan Sayar ve ailesinin yaşadığı bu dram, yıkılan binaların sorumlularının tespit edilmesi ve adaletin sağlanması çağrısını yeniden gündeme taşıyor. Sayar, binanın yıkılmasında kimin kusuru varsa araştırılıp cezalandırılmasını talep ediyor.

