Yağmur Apartmanı'nda Acı: Eşi ve İki Evladını Kaybeden Baba Suçluların Cezasını İstiyor

Hatay Kırıkhan'daki Yağmur Apartmanı'nda eşi ve iki çocuğunu kaybeden Serkan Sayar, 52 saat sonra kurtardığı oğlu ile hayata tutunuyor; suçluların cezalandırılmasını talep ediyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 23:19
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 23:26
Yağmur Apartmanı'nda Acı: Eşi ve İki Evladını Kaybeden Baba Suçluların Cezasını İstiyor

Yağmur Apartmanı'nda Acı: Eşi ve İki Evladını Kaybeden Baba Suçluların Cezasını İstiyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremde yıkılan ve 26 kişiye mezar olan Yağmur Apartmanında yaşanan kayıp, bir ailenin hayatını paramparça etti. Eşi ve iki evladını yitiren tır şoförü Serkan Sayar, enkazdan 52 saat sonra çıkardığı oğlu ile yaşam mücadelesine devam ediyor ve sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

Enkazdan kurtarma ve aile dramı

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’da binlerce bina yıkıldı; yaklaşık 25 bin kişi yaşamını yitirdi. Kırıkhan Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yağmur Apartmanı, depremin ilk saniyelerinde çöktü ve binada bulunan 26 kişi hayatını kaybetti.

Serkan Sayar'ın eşi Emine Sayar, oğlu Yusuf Yiğit Sayar ve kızı Liva Sayar bu enkazda yaşamını yitirdi. Sayar, deprem anında Ukrayna'da çalışıyordu; haberi alıp Türkiye'ye dönerek yaklaşık 52 saat sonra enkazdan oğlu Ahmet Mert Sayar'ı sağ olarak kurtardı. Ancak eşini ve iki evladını enkazdan çıkaramadı.

Adli süreç ve beklentiler

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yağmur Apartmanı’nın müteahhiti Ahmet Kefsiz ve diğer sorumlular hakkında dava açıldı. Davanın ilk duruşması 13 Şubat 2024 tarihinde görüldü; bir sonraki duruşma ise 16 Ocak 2026 yılında yapılacak.

Yaşadığı acıyı hâlâ iliklerine kadar hisseden Sayar, 'Depremde eşimi, kızımı ve oğlumu kaybettim, yaşadığım acının tarifi yok. Oğlum Ahmet Mert Sayar’ı yaklaşık 52 saat sonra enkaz altından kurtardım... Suçluların cezalarını çekmesi az da olsa vicdanımızı rahatlatmış olacak' sözleriyle sorumluların hukuki olarak hesap vermesini istedi.

Serkan Sayar ve ailesinin yaşadığı bu dram, yıkılan binaların sorumlularının tespit edilmesi ve adaletin sağlanması çağrısını yeniden gündeme taşıyor. Sayar, binanın yıkılmasında kimin kusuru varsa araştırılıp cezalandırılmasını talep ediyor.

HATAY’IN KIRIKHAN İLÇESİNDE DEPREMDE ÇÖKEN VE 26 KİŞİYE MEZAR OLAN YAĞMUR APARTMANI’NDA; EŞİNİ VE...

HATAY’IN KIRIKHAN İLÇESİNDE DEPREMDE ÇÖKEN VE 26 KİŞİYE MEZAR OLAN YAĞMUR APARTMANI’NDA; EŞİNİ VE İKİ EVLADINI KAYBEDEN SERKAN SAYAR, ENKAZ ALTINDA 52 SAAT SONRA KURTARDIĞI OĞLUYLA HAYATA TUTUNUYOR. SAYAR, KARAR ÇIKMAYAN YAĞMUR APARTMANI’NIN 16 OCAK 2026 TARİHİNDE GÖRÜLECEK 4’ÜNCÜ DAVASINDA SUÇLULARIN CEZALARININ ÇEKMESİNİ İSTİYOR.

HATAY’IN KIRIKHAN İLÇESİNDE DEPREMDE ÇÖKEN VE 26 KİŞİYE MEZAR OLAN YAĞMUR APARTMANI’NDA; EŞİNİ VE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yağmur Apartmanı'nda Acı: Eşi ve İki Evladını Kaybeden Baba Suçluların Cezasını İstiyor
2
Yağmur Apartmanı Faciası: Eşini ve İki Evladını Kaybeden Baba Suçluların Cezasını İstiyor
3
Bolu Dağı'nda Gizli Buzlanma Uyarısı: Sürücüler Dikkat
4
Balıkesir Büyükşehir'den Şehide Vefa: Başkan Akın, Emre Sayın İçin 52’nci Günde Mevlit
5
Eğil Belediyesi, Oyalı Mahallesi'ndeki Okul İçin Odun ve Palet Kırdı
6
Diyarbakır'da Trafik Tıkanınca Vatandaş Hastasını Sırtında Taşıdı
7
Hamzalı'nın 31. Yılı: PKK Saldırısında 23 Şehit Dualarla Anıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları