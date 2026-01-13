Yangaz Yeniden Seçildi: Düzce Sebzeciler ve Balıkçılar Odası'nda Güven Tazelendi

Düzce Sebzeciler ve Balıkçılar Odası Başkanı İslam Batuhan Yangaz, olağan genel kurulda yeniden seçilerek görevine devam edecek; seçim sakin ve demokratik ortamda tamamlandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:31
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:31
DÜZCE (İHA)

Düzce Sebzeciler ve Balıkçılar Odası’nın olağan seçimli genel kurulunda mevcut başkan İslam Batuhan Yangaz, oy çokluğuyla yeniden seçilerek oda başkanlığı görevini sürdürecek.

Genel kurulda oy kullanan üyeler, Yangaz’ın bugüne kadar yürüttüğü çalışmalara destek vererek kendisine yeniden yetki verdi. Seçim süreci, katılımcılar tarafından sakin ve yapıcı bulundu.

Toplantı sırasında alınan sonuçlara göre, seçim sürecinin sakin ve demokratik bir ortamda tamamlandığı; üyelerin büyük çoğunluğunun desteğini alan Yangaz, bir dönem daha başkanlık görevine devam edecek.

Seçim sonrası konuşan Başkan Yangaz, kendisine duyulan güvenden dolayı üyelerine teşekkür etti. Yangaz, yeni dönemde esnafın sorunlarının çözümü, mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi ve oda hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

