Yaralıgöz Dağı'nda Kartpostallık Kar Manzarası — Kastamonu

Kastamonu'nun bin 250 rakımlı Yaralıgöz Dağı'nda kar kalınlığı 1,5 metreyi aşarak, ahşap evlerin de kaplandığı kartpostallık görüntüler oluştu.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:02
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:08
Kastamonu'da, bin 250 rakımlı Yaralıgöz Dağı kışın beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı 1,5 metreyi aşarken, dağdaki ahşap evler ve yayla dokusu kartpostallık görüntüler sundu. Fotoğraf tutkunları için adeta bir açık hava stüdyosu haline gelen alan, havadan da görüntülendi.

Bölgenin coğrafi önemi ve güzellikleri

Yaralıgöz Dağı, Kastamonu'nun Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini birbirine bağlayan; ayrıca İnebolu ve Taşköprü ilçelerinin de kesiştiği bir noktada yer alıyor. Dağ, Esentepe köyü mevkiinde bulunuyor ve hemen yanı başında Çiçekli yaylası yer alıyor. Bölgede görülen flora ve fauna çeşitliliği, biyolojik zenginlik bakımından dikkat çekiyor.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi, Uluslararası Sağlık Turizmi FederasyonuYönetim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Bölge Temsilcisi Hikmet Haberal, bölgenin panoramik görünümü hakkında şunları aktardı: "Yaralıgöz Dağı'nın zirvesinden Karadeniz'i, Devrekani, Taşköprü, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini görebiliyoruz. Burası görsel güzelliği, flora ve fauna çeşitliliği açısından çok önemli bir bölge."

Haberal, bölgede trekking, zirve tırmanışı, kampçılık ve orman terapisi gibi faaliyetlerin yapılabildiğini vurguladı. Ayrıca dağın eteklerinde bazı alanlarda kar kalınlığının 2 metreyi bulduğunu belirtti ve bölgenin doğa severler için birçok yürüyüş güzergahı sunduğunu söyledi.

Haberal, "Yaralıgöz Dağı, kar yağışıyla birlikte adeta gelinliğini giydi" ifadeleriyle bölgenin kış güzelliğini özetledi ve Koru Yaylası, Subatan Mağarası, Çatalzeytin, Taşköprü yaylaları ile Devrekani ve Bozkurt yönlerine uzanan rotaların doğa meraklılarını beklediğini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

