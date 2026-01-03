DOLAR
Yasin Özçelik Karabük Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanlığında Yeniden Güven Tazeledi

Karabük Elektrikçiler ve Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkârlar Odası seçiminde Yasin Özçelik, 181 üyenin oy kullandığı seçimi 116 oyla kazandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 18:21
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 18:21
Karabük Elektrikçiler ve Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı seçiminde mevcut başkan Yasin Özçelik yeniden başkanlığa seçildi. Odanın genel kurulunda gerçekleştirilen seçimlerde toplam 181 üye oy kullandı.

Seçim Sonuçları

Yasin Özçelik 116 oy alarak güven tazelerken, rakibi Bülent Yalav 65 oyda kaldı.

Seçimlerin ardından açıklama yapan Başkan Özçelik, kendisine destek veren üyelere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Şahsıma ve yönetimimize duyulan güven için tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Odamız ve esnafımız için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

