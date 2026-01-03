Yasin Özçelik Karabük Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanlığında Yeniden Güven Tazeledi

Karabük Elektrikçiler ve Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı seçiminde mevcut başkan Yasin Özçelik yeniden başkanlığa seçildi. Odanın genel kurulunda gerçekleştirilen seçimlerde toplam 181 üye oy kullandı.

Seçim Sonuçları

Yasin Özçelik 116 oy alarak güven tazelerken, rakibi Bülent Yalav 65 oyda kaldı.

Seçimlerin ardından açıklama yapan Başkan Özçelik, kendisine destek veren üyelere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Şahsıma ve yönetimimize duyulan güven için tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Odamız ve esnafımız için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

