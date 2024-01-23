Yengeç burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak?
Bu hafta Yengeç burcu ve yükseleni Yengeç olanlar yeni başlangıçlar yapabilir. Venüs, Oğlak burcuna giriyor; Dolunay, Aslan burcunda gerçekleşiyor; Uranüs, Boğa burcunda direkt harekete geçiyor. Bu astrolojik etkiler, hayatınızda değişim, fırsat ve zorluk getirebilir.
Aygül Aydın: 22 Ocak Haftasının Astroloji Gündemi
Yengeç burcu ve yükseleni Yengeç olanlar, yeni fırsatlar için kendinizi hazırlayın!
23 Ocak: Venüs Oğlak Burcuna Geçiş
23 Ocak’ta Venüs, Oğlak burcuna giriyor ve bu da maddi ve özel yaşamınızda yeni bir vizyon getiriyor. Pratik olun, hedeflerinize ulaşmak için çalışın ve sizi güvende tutacak kararlar alın.
25 Ocak: Aslan Burcunda Dolunay
25 Ocak’taki Aslan burcundaki Dolunay, yaşamınızdaki zorlukları daha açık bir şekilde görebilmenize yardımcı olacak. Kendinize güvenin, yardım isteyin ve mantıklı seçimler yapın. İhtiras ve egonun sizi ele geçirmesine izin vermeyin.
27 Ocak: Uranüs Boğa Burcunda Direkt
27 Ocak’ta Uranüs, Boğa burcunda direkt harekete geçiyor; sosyal hayatınızda yeni ve sağlam ilişkiler kurmanız için harika bir zaman. Sizi rahatsız eden durumlarla yüzleşin ve değiştirmeniz gerekenleri değiştirin. Çevik ve hızlı olun, sürpriz fırsatları yakalayın ve kaçırmayın!