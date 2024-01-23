Yengeç burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak?

Aygül Aydın: 22 Ocak Haftasının Astroloji Gündemi

Yengeç burcu ve yükseleni Yengeç olanlar, yeni fırsatlar için kendinizi hazırlayın!

23 Ocak: Venüs Oğlak Burcuna Geçiş

23 Ocak’ta Venüs, Oğlak burcuna giriyor ve bu da maddi ve özel yaşamınızda yeni bir vizyon getiriyor. Pratik olun, hedeflerinize ulaşmak için çalışın ve sizi güvende tutacak kararlar alın.

25 Ocak: Aslan Burcunda Dolunay

25 Ocak’taki Aslan burcundaki Dolunay, yaşamınızdaki zorlukları daha açık bir şekilde görebilmenize yardımcı olacak. Kendinize güvenin, yardım isteyin ve mantıklı seçimler yapın. İhtiras ve egonun sizi ele geçirmesine izin vermeyin.

27 Ocak: Uranüs Boğa Burcunda Direkt

27 Ocak’ta Uranüs, Boğa burcunda direkt harekete geçiyor; sosyal hayatınızda yeni ve sağlam ilişkiler kurmanız için harika bir zaman. Sizi rahatsız eden durumlarla yüzleşin ve değiştirmeniz gerekenleri değiştirin. Çevik ve hızlı olun, sürpriz fırsatları yakalayın ve kaçırmayın!