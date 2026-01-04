Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar esnafla buluştu

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, ilçe pazar yeri ve merkezdeki esnafı ziyaret ederek hem pazarcıların hem de dükkân sahiplerinin nabzını tuttu.

Ziyaretin ayrıntıları

Kaymakam Uçar, tezgâh başında emek veren pazarcı esnafı ile dükkânlarında alın teriyle çalışan esnafla bir araya geldi. Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet ederek talepleri ve önerileri dinledi.

Samimi görüntülerin oluştuğu buluşmada her selam tebessümle karşılanırken, esnaf ve vatandaşların yeni yıl temennileri de ilgiyle karşılandı.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar konu hakkında, "Esnafımıza hayırlı işler dilerken, vatandaşlarımızın yeni yıl temennilerini büyük bir memnuniyetle dinledik. İlçemizde birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

