DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.929.902,41 -1,12%

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar Esnafla Buluştu

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, pazar yeri ve ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek vatandaşların talep ve yeni yıl temennelerini dinledi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:44
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 09:44
Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar Esnafla Buluştu

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar esnafla buluştu

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, ilçe pazar yeri ve merkezdeki esnafı ziyaret ederek hem pazarcıların hem de dükkân sahiplerinin nabzını tuttu.

Ziyaretin ayrıntıları

Kaymakam Uçar, tezgâh başında emek veren pazarcı esnafı ile dükkânlarında alın teriyle çalışan esnafla bir araya geldi. Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet ederek talepleri ve önerileri dinledi.

Samimi görüntülerin oluştuğu buluşmada her selam tebessümle karşılanırken, esnaf ve vatandaşların yeni yıl temennileri de ilgiyle karşılandı.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar konu hakkında, "Esnafımıza hayırlı işler dilerken, vatandaşlarımızın yeni yıl temennilerini büyük bir memnuniyetle dinledik. İlçemizde birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

YENİPAZAR KAYMAKAMI UÇAR ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ

YENİPAZAR KAYMAKAMI UÇAR ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ

YENİPAZAR KAYMAKAMI UÇAR ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tıp Fakültesi'nde Kariyer Etkinliği: Başhekim Erhan Arıkan Konuştu
2
Çıldır Gölü Dondu: Eksi 30 Derecede Atlı Kızak Keyfi Başladı
3
Palandöken'de Kayak Coşkusu: Kar 2 Metreyi Aştı
4
Sivas’ta Kar ve Dondurucu Soğuk: Donan Göller ve Renkli Görüntüler
5
Aşkale’de -30: Çocuklar Dondurucu Havada Karda Eğlendi
6
Erzurum Şehir Hastanesi Otoparkı Geçici Olarak Kapatıldı
7
Eksi 22'de Oltaları Buz Tuttu: Eskişehirli Kampçı Çağlar Memiş

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları