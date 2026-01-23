Yeşilyurt Belediyesi 7/24 karla mücadelede sahada

Ekipler ana arterlerden kaldırımlara kadar eş zamanlı çalışıyor

Yeşilyurt Belediyesi, etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışına karşı ilçe genelinde 7/24 aralıksız mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşımda aksama yaşanmaması ve vatandaşların günlük yaşamlarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla belediye ekipleri ilçenin dört bir yanında yoğun mesai harcıyor.

Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinden oluşan karla mücadele ekipleri; ana arterler başta olmak üzere mahalle yolları, sokaklar, kaldırımlar ve yaya geçitlerinde yol açma, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Özellikle hastane yolları, okul çevreleri, toplu taşıma güzergâhları ve yüksek kesimlerdeki mahalleler öncelikli olarak ele alınıyor.

Çalışmalar, Yeşilyurt Belediyesi Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan planlama doğrultusunda eş zamanlı ve koordineli bir şekilde yürütülürken, sahada görev yapan ekipler buzlanmalara karşı da sürekli kontrol ve müdahalede bulunuyor. Kaldırım ve yaya yollarında yapılan temizlik çalışmalarıyla vatandaşların güvenli şekilde yürüyebilmeleri sağlanıyor.

Zorlu hava şartlarına rağmen fedakârca görev yapan belediye ekiplerinin çalışmaları mahalle sakinlerinden takdir topladı. Vatandaşlar, Yeşilyurt Belediyesi'ne ve sahada görev yapan personele teşekkür etti.

Prof. Dr. İlhan Geçit ise belediye ekiplerinin ilçenin tüm yaşam alanlarında aktif bir çalışma yürüttüğünü belirterek, hedeflerinin ulaşımın aksamaması, günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi ve vatandaşların güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri olduğunu söyledi. Başkan Geçit, "Fen İşleri, Temizlik İşleri ve ilgili tüm birimlerimizden oluşan karla mücadele ekiplerimiz; ana arterlerden mahalle yollarına, kaldırımlardan yaya geçitlerine kadar ilçemizin her noktasında yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürmektedir. Özellikle hastane yolları, okul çevreleri ve toplu taşıma güzergâhları öncelikli olarak ele alınmaktadır. Zorlu hava şartlarına rağmen gece gündüz demeden görev yapan mesai arkadaşlarıma emekleri ve fedakârlıkları için özellikle teşekkür ediyorum. Mahallelerimizden gelen olumlu geri dönüşler ve hemşerilerimizin teşekkürleri bizleri ayrıca motive etmektedir. Yeşilyurt’ta hayatın normal akışında devam etmesi için ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre görev başındadır. Bu süreçte vatandaşlarımızdan da özellikle buzlanma riskine karşı dikkatli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını rica ediyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak her şartta hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

