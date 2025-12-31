Yılmaz’dan 2026 Yeni Yıl Mesajı: Şehitkamil’e Sağlık ve Huzur

Yılmaz’dan 2026 Yeni Yıl Mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yayımladığı yeni yıl mesajında 2026 yılının başta Şehitkamil olmak üzere tüm ülkeye sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Umut ve Birlik Vurgusu

Yeni yılın, birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren ve umutları tazeleyen özel bir başlangıç olduğunu vurgulayan Yılmaz, 2026 yılının Şehitkamil için önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Geride Kalan Yılın Değerlendirmesi

Göreve geldikleri günden bu yana vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çok sayıda çalışma hayata geçirdiklerini belirten Yılmaz, eğitimden spora, kültürden sosyal belediyeciliğe, altyapıdan çevre düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade etti.

Yılmaz, yeni yılda da aynı kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Projeler ve Öncelikler

"2026 yılı, Şehitkamil’in geleceğini şekillendirecek projelerin hız kazandığı, somut sonuçların daha net şekilde görüleceği bir yıl olacak" diyen Yılmaz, hemşehrilerin hayatına doğrudan dokunacak, refah seviyesini yükseltecek ve kente değer katacak projelerin birer birer hayata geçirileceğini kaydetti.

Şehitkamil Belediyesi olarak insan odaklı bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Yılmaz, özellikle çocuklar, gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplar için geliştirilen projelerin artarak devam edeceğini belirtti. Sosyal dayanışmayı güçlendiren, eğitim ve spor alanında fırsat eşitliğini önceleyen çalışmaların yeni yılda da öncelikli olacağına dikkat çekti.

Beraberlik ve Katılımcılık

Başkan Yılmaz, birlik ve beraberliğin önemine de dikkat çekerek şunları söyledi: "Şehitkamil’i daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha mutlu bir ilçe haline getirmek için hemşehrilerimizle el ele, gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz. Ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışıyla, Şehitkamil’i hep birlikte geleceğe taşıyacağız."

Yeni yılın barış, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirmesini dileyen Yılmaz, "Bu duygu ve düşüncelerle 2026 yılının başta Şehitkamil’de yaşayan kıymetli hemşehrilerim olmak üzere, Gaziantep’imize ve tüm ülkemize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum. Yeni yılın hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

