DOLAR
42,96 -0,08%
EURO
50,58 -0,26%
ALTIN
5.948,52 0,89%
BITCOIN
3.819.657,13 -1,14%

Yılmaz’dan 2026 Yeni Yıl Mesajı: Şehitkamil’e Sağlık ve Huzur

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 2026'nın Şehitkamil ve ülkeye sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek projelerin hız kazanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:09
Yılmaz’dan 2026 Yeni Yıl Mesajı: Şehitkamil’e Sağlık ve Huzur

Yılmaz’dan 2026 Yeni Yıl Mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yayımladığı yeni yıl mesajında 2026 yılının başta Şehitkamil olmak üzere tüm ülkeye sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Umut ve Birlik Vurgusu

Yeni yılın, birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren ve umutları tazeleyen özel bir başlangıç olduğunu vurgulayan Yılmaz, 2026 yılının Şehitkamil için önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Geride Kalan Yılın Değerlendirmesi

Göreve geldikleri günden bu yana vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çok sayıda çalışma hayata geçirdiklerini belirten Yılmaz, eğitimden spora, kültürden sosyal belediyeciliğe, altyapıdan çevre düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade etti.

Yılmaz, yeni yılda da aynı kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Projeler ve Öncelikler

"2026 yılı, Şehitkamil’in geleceğini şekillendirecek projelerin hız kazandığı, somut sonuçların daha net şekilde görüleceği bir yıl olacak" diyen Yılmaz, hemşehrilerin hayatına doğrudan dokunacak, refah seviyesini yükseltecek ve kente değer katacak projelerin birer birer hayata geçirileceğini kaydetti.

Şehitkamil Belediyesi olarak insan odaklı bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Yılmaz, özellikle çocuklar, gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplar için geliştirilen projelerin artarak devam edeceğini belirtti. Sosyal dayanışmayı güçlendiren, eğitim ve spor alanında fırsat eşitliğini önceleyen çalışmaların yeni yılda da öncelikli olacağına dikkat çekti.

Beraberlik ve Katılımcılık

Başkan Yılmaz, birlik ve beraberliğin önemine de dikkat çekerek şunları söyledi: "Şehitkamil’i daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha mutlu bir ilçe haline getirmek için hemşehrilerimizle el ele, gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz. Ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışıyla, Şehitkamil’i hep birlikte geleceğe taşıyacağız."

Yeni yılın barış, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirmesini dileyen Yılmaz, "Bu duygu ve düşüncelerle 2026 yılının başta Şehitkamil’de yaşayan kıymetli hemşehrilerim olmak üzere, Gaziantep’imize ve tüm ülkemize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum. Yeni yılın hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, YAYIMLADIĞI YENİ YIL MESAJINDA 2026 YILININ BAŞTA...

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, YAYIMLADIĞI YENİ YIL MESAJINDA 2026 YILININ BAŞTA ŞEHİTKAMİL OLMAK ÜZERE TÜM ÜLKEYE SAĞLIK, HUZUR VE MUTLULUK GETİRMESİNİ TEMENNİ ETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa Demirci'de Kartpostallık Kar Manzaraları — Başalan Yaylası Öne Çıktı
2
Vali Yavuz’dan Karabük’te Don ve Buzlanma Uyarısı: 'Bu Gece En Soğuk Geceyi Yaşayacağız'
3
İshak Paşa Sarayı'nda Kışın Kartpostallık Görüntüler
4
Balıklıgöl'de Tilki Sürprizi
5
Yedigöller Milli Parkı Yolu Geçici Olarak Kapatıldı
6
Tunceli'de Kar ve Sis Balıkçılığı Durdurdu: Tekneler Kıyıya Çekildi
7
Gaziantep’te Kardan Gelin ve Kardan Adam: Esnaftan Karla Yaratıcı Çözümler

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları