Yoğun Kar Mardin’in Artuklu İlçesini Beyaza Bürüdü

Mardin'in Artuklu ilçesinde gece etkili olan kar yağışı sokakları beyaza bürüdü; belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama yaptı, trafik polisleri sürücüleri uyardı.