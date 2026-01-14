Yoğun Kar Mardin’in Artuklu İlçesini Beyaza Bürüdü

Mardin'in Artuklu ilçesinde gece etkili olan kar yağışı sokakları beyaza bürüdü; belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama yaptı, trafik polisleri sürücüleri uyardı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:29
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:41
Gece başlayan yağış sabah saatlerinde etkisini azalttı

Mardin’in Artuklu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Yağış sabah saatlerine doğru etkisini yitirirken, sokaklar beyaza büründü.

Belediye ekipleri, gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Trafik polisleri ise sürücüleri hız yapmamaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

