Yoğun Kar Mardin’in Artuklu İlçesini Beyaza Bürüdü
Gece başlayan yağış sabah saatlerinde etkisini azalttı
Mardin’in Artuklu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Yağış sabah saatlerine doğru etkisini yitirirken, sokaklar beyaza büründü.
Belediye ekipleri, gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
Trafik polisleri ise sürücüleri hız yapmamaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.
