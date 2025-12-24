YÖK 2025 Raporu: Atatürk Üniversitesi Akreditasyonda 1., Patentte 3. Sırada

YÖK 2025 İzleme Raporu Açıklandı: Atatürk Üniversitesi Başarı Grafiğini Yükseltiyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan "2025 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu" yayımlandı. Rapora göre Atatürk Üniversitesi, birçok temel göstergede ülke genelindeki konumunu güçlendirdi ve stratejik alanlardaki yükselişini sürdürdü.

Akreditasyon ve Akademik Çıktılar

Atatürk Üniversitesi, eğitim kalitesini belgeleyen Akredite Lisans Programı Sayısı göstergesinde 52 programla Türkiye birincisi oldu. Nitelikli akademik çıktıların bir göstergesi olan Doktora Mezun Sayısında 385 mezunla 8. sıraya yerleşen üniversite, ülkenin doktora düzeyindeki insan kaynağına önemli katkı sundu. Ayrıca 238 aktif öğrenci topluluğu ile sosyal kampüs imkânları açısından Türkiye 4.'sü konumunu korudu.

Ar-Ge, Yayın ve Patent Başarıları

Ar-Ge ve inovasyon alanında da öne çıkan Atatürk Üniversitesi, bilimsel yayınların nitelik ölçütünde yer alan "İlk yüzde 10’luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı" kriterinde Türkiye 4.'sü oldu. Teknoloji ve yenilik üretimindeki verimliliğini gösteren Olumlu Sonuçlanan Patent, Faydalı Model veya Tasarım Sayısı göstergesinde ise Türkiye 3.'sü olarak öne çıktı.

Projeler, Toplumsal Katkı ve Erişilebilirlik

Üniversitenin proje etkinliği raporda öne çıkan diğer alanlar arasında yer aldı. Ulusal Destekli Ar-Ge Proje Sayısında 189 projeyle 4., Uluslararası Destekli Ar-Ge Proje Sayısında 63 projeyle 8. ve TÜBİTAK Proje Desteği Sayısında 141 projeyle 20. sırada yer aldı. Toplumsal katkı alanında öğrenci katılımını teşvik eden modellerle dikkat çeken üniversite; öğrenciler tarafından yürütülen 1.305 sosyal sorumluluk projesiyle Türkiye 2.'si oldu. Üniversite yönetiminin yürüttüğü 291 proje ile Türkiye 5’incisi konumunu aldı. Ayrıca, Kampüs Erişilebilirliği ve Engelsiz Üniversite çalışmaları kapsamında hazırlanan 239 erişilebilirlik envanteri ile Türkiye 7.'si oldu.

Rektörün Değerlendirmesi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen verilerin üniversitenin sürdürülebilir gelişim stratejisinin bir sonucu olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Yükseköğretim Kurulumuzun 2025 yılı izleme raporunda, özellikle akredite program sayısındaki Türkiye birinciliğimiz ve patent verimliliğindeki üçüncülüğümüz, eğitimde kalite ve Ar-Ge’de katma değer odaklı yaklaşımımızın en somut göstergeleridir. "Bölgesel Güçten, Küresel Markana" vizyonumuzla sadece bilgi üreten değil, ürettiği bilgiyi teknolojiye ve toplumsal faydaya dönüştüren bir kurum olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Bilimsel yayınlarımızın niteliği ve öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projelerindeki öncü rolü, üniversitemizin hem küresel rekabet gücünü hem de toplumsal aidiyetini pekiştirmektedir. Bu başarı grafiğinde emeği geçen tüm akademik ve idari personelimiz ile geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum. Atatürk Üniversitesi olarak, ülkemizin milli teknoloji hamlesine ve 2071 vizyonuna en üst düzeyde katkı sunmaya devam edeceğiz."

