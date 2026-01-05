DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Yozgat'ta 3 Gölet Dondu: Kartpostallık Drone Görüntüleri

Yozgat'ta kar sonrası düşen sıcaklıklarla Cevdet Dündar, Kirazlı ve Spor Vadisi göletleri tamamen buz tuttu; dronla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:37
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:46
Yozgat'ta 3 Gölet Dondu: Kartpostallık Drone Görüntüleri

Yozgat'ta 3 gölet kar ve soğuk nedeniyle tamamen dondu

Buzla kaplanan göletler dronla görüntülendi

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, kar yağışının ardından Yozgat'ta da etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kent merkezindeki Çamlık Kent Ormanı içerisindeki Cevdet Dündar Göleti, Kirazlı Göleti ve Spor Vadisi'ndeki göletin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Soğuk havanın etkisiyle donan göletler dron ile görüntülenirken ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Donan Cevdet Dündar Göleti'ndeki kaz ve ördekler, görevlilerce göletin yan tarafındaki kümese alındı.

Vatandaştan değerlendirme:

"Son birkaç gün önce bir kar yağışı başladı. Okullar 3 gün tatil oldu. Yılbaşıyla birleştirdiler. Okula gidemedik. Buradaki gölet var. Etrafta iki tane daha gölet var. Hepsi donmuş durumda. Ayrıcı su doldurulmuş çeşmeler var onlar da dolmuş durumda. Yozgat bu sene çok yağışlı ve sert bir kış geçiriyor. Umarım çok fazla kar yağar, barajlar dolar, kuraklık yaşamayız" diyen Toprak Şimşek, bölgedeki kar ve soğuk hava koşullarını aktardı.

YOZGAT'TA HAVA SICAKLIĞININ SIFIRIN ALTINA DÜŞMESİYLE DONAN 3 GÖLET HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

YOZGAT'TA HAVA SICAKLIĞININ SIFIRIN ALTINA DÜŞMESİYLE DONAN 3 GÖLET HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

YOZGAT'TA HAVA SICAKLIĞININ SIFIRIN ALTINA DÜŞMESİYLE DONAN 3 GÖLET HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Palandöken'de Kar 206 cm ile Zirvede
2
Siirt'te AFAD ve SAK'tan Afetlere Hazırlık: Teorik ve Saha Akreditasyon Eğitimi
3
Şehit Fethi Sekin Elazığ'da Kabri Başında Anıldı
4
Siirt'te Çatı ve Saçaklardaki Kar Kütleleri İtfaiye Tarafından Temizleniyor
5
Karafakılar Köyü Bolu Göynük'te Kartpostallık Kış Manzarası
6
Konarı Köyünde Yoğun Kar Seraları Yıktı: Çiftçiler Yüzbinlerce TL Zarar Etti
7
Karayazı'da 'Kurdo fırtınası': Hava -31°C, iki kişide yüz felci

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları