Yozgat'ta 3 Gölet Dondu: Kartpostallık Drone Görüntüleri

Yozgat'ta 3 gölet kar ve soğuk nedeniyle tamamen dondu

Buzla kaplanan göletler dronla görüntülendi

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, kar yağışının ardından Yozgat'ta da etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kent merkezindeki Çamlık Kent Ormanı içerisindeki Cevdet Dündar Göleti, Kirazlı Göleti ve Spor Vadisi'ndeki göletin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Soğuk havanın etkisiyle donan göletler dron ile görüntülenirken ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Donan Cevdet Dündar Göleti'ndeki kaz ve ördekler, görevlilerce göletin yan tarafındaki kümese alındı.

Vatandaştan değerlendirme:

"Son birkaç gün önce bir kar yağışı başladı. Okullar 3 gün tatil oldu. Yılbaşıyla birleştirdiler. Okula gidemedik. Buradaki gölet var. Etrafta iki tane daha gölet var. Hepsi donmuş durumda. Ayrıcı su doldurulmuş çeşmeler var onlar da dolmuş durumda. Yozgat bu sene çok yağışlı ve sert bir kış geçiriyor. Umarım çok fazla kar yağar, barajlar dolar, kuraklık yaşamayız" diyen Toprak Şimşek, bölgedeki kar ve soğuk hava koşullarını aktardı.

