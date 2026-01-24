Yozgat'ta İglo (Eskimo Evi): Ersoy Ailesi Karla Ev Yaptı

Yozgat'ta İglo Şaşkınlığı: Ersoy Ailesinin Eskimo Evi

Yozgat’ta etkili kar yağışı sonrası kent sakinleri karın tadını çıkarırken, Ersoy ailesi sıradışı bir çalışma ile dikkat çekti. Baba Sinan Ersoy ile oğulları Nuri ve Yunus, kardan bir iglo (eskimo evi) inşa etti; yapı mahallede oyun alanı oldu, geçenler fotoğraf çektiriyor.

İnşa Süreci ve Teknik

Ersoy ailesi önce kocaman bir kartopu oluşturdu, ardından içini dikkatle şekillendirerek kubbe formunda bir igloya dönüştürdü. Baba Sinan yapım sürecini anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Yaparken 1 gün sabahtan akşama kadar uğraştık. 15-20 gündür karın ilk yağdığı günden itibaren duruyor. Dün yeniden sıva yapar gibi sağlamlaştırdık. İç kısmı buz oldu, üstünü yeniden karla kapladık. Sıcaklar artana kadar kimse yıkmazsa yıkılmaz. Yavaş yavaş temelden başlayarak birleştirerek yukarı doğru kubbe şeklinde çıkardık. Ufak tefek el becerim vardır. Aklıma böyle bir şey yapmak geldi. Kar çokken yapalım dedik, başardık sonunda. Binalarda oynamayan çocuk kalmadı. Arabayla geçenler durup fotoğraf çekip öyle gidiyor"

Çocukların Heyecanı

Nuri Ersoy, babası ve kardeşiyle birlikte yaptıklarını belirterek, "Bazen içinde oynuyoruz, sağlamlaştırıyoruz. Delik açıyoruz, yeniden sağlamlaştırıyoruz. Kardan adam yapmak yerine bunu yapmak daha güzel" dedi.

Yunus Ersoy ise yapım anlarını anlattı: "Kartopunu yuvarlaya yuvarlaya yaptık. İçine giriyorum. İçi güzel, sıcak. Kamp lambası getirdik. Işık olmadığı için içine koyduk. Başka çocuklara ‘Sizinle böyle bir ev yapalım mı?’ derim".

Mahalle sakinleri ve çocuklar igloyu oyun alanı olarak kullanırken, oradan geçenler de durup fotoğraf çekip hatıra bırakıyor. Yapının sağlamlığı ve estetiği, kar keyfini farklı bir deneyime dönüştürdü.

