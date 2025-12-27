DOLAR
Yozgat'tan Dünyaya: Çekerek Alabalıkları Rusya ve Japonya'ya İhraç Ediliyor

Denizi olmayan Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yetişen alabalıklar Karadeniz'de büyütülüp Rusya, Japonya ve Avrupa pazarına gönderiliyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:07
Yozgat'tan Dünyaya: Çekerek Alabalıkları Rusya ve Japonya'ya İhraç Ediliyor

Yozgat'tan dünyaya açılan alabalık üretimi

Denizi olmayan Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, Çekerek Barajı'nda bozkırın ortasında yetiştirilen alabalıklar, yurt dışı pazarına gönderiliyor.

Balıklar Karadeniz'de büyütülerek Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Rusya ve Japonya'ya ihraç ediliyor.

Sevkiyatta titiz süreç

Nakliyeci Ali Kurt, canlı balık taşımacılığının hassasiyetine dikkat çekti: 'Yavru halde aldığımız balıkları ve kafeslerimize, sistemlerimize aktarıp mayıs ayında hasatını yapıyoruz. Birçok ülkeye bunun ihracatını yapıyoruz. Biz 45 gündür, 2 aydır yapıyoruz bu çalışmaları. Buradan aldığımız balık hızlı bir şekilde sağlıklı olması için işte oksijen tüplerimizle beraber 4-5 saat içinde yerine yetiştirmek zorundayız'.

Üretici hedefleri ve kapasite

2015 yılından bu yana Çekerek Barajı'nda üretim yaptıklarını ifade eden üretici Adnan Yılmaz, denizi olmayan bir şehirden balık ihracatı yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi: 'Ağırlığımız daha çok bizim gökkuşağı alabalık. Yetiştirdiğimiz balıklarımızı gördüğünüz gibi Karadeniz'de somon adayı olarak gönderiyoruz. Karadeniz'de somon olarak yetişen balıklarımız oradan Avrupa ülkelerine gidiyor. Şu anki gönderdiğimiz balıklar Rusya ve Japonya'ya gidecek Allah izni verirse'.

Yılmaz, üretim süreci ve hedeflerinden de bahsetti: 'Mart ayında başlıyor bizim buradaki serüvenimiz. Mart ayında yavru olarak getirdiğimiz balıkları 300 ve 600 gram arasında canlı olarak şu an sevkiyatlarını yapıyoruz. Bizim kotamız yılda 225 ton. Biz şu an 200 ton civarında sevkiyat gönderiyoruz. İnşallah hedefimiz daha büyük. Tabii bize bazı imkanların da devletimiz tarafından verilmesi lazım. Eğer bu imkanlar verilirse biz daha çok üretim yapıp istihdama ve üretime katkıda bulunmak istiyoruz'.

Denizi olmayan Yozgat'ta bozkırın ortasında başlayan balık yetiştiriciliği serüveni, bugün yurt dışı pazarlarına uzanarak bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

