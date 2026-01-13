Yücel Karakaya üçüncü kez Erzurum Şoförler Odası Başkanı seçildi

Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Odası’nda Yücel Karakaya, üyelerin teveccühüyle üçüncü kez başkanlığa seçildi; hedefleri ve yönetim kurulu açıklandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:25
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:25
Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Mevcut Başkan Yücel Karakaya, üyelerin büyük teveccühüyle üçüncü defa yeniden başkanlığa seçildi.

Başkanın mesajı

Yücel Karakaya seçim sonrası duygularını şu sözlerle dile getirdi: 'Benim bunca yıllık idealim insan gönlü kazanmaktı. Kıymetli şoför esnafımıza müteşekkirim, teşekkür ediyorum. Bizler de bu göreve ve güveninize layık olabilmek için elimizden gelen gayreti gösterip işimize sahip çıkıyoruz. Bugün burada kazanan şahsım değil, Erzurum’un emekçi şoför esnafı olmuştur. Bizlere olan güvenini sandıkta tescilleyen tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bu teveccüh, omuzlarımızdaki yükü daha da artırmıştır. Geçmiş dönemde olduğu gibi yeni dönemde de kimseyi ayrıştırmadan, ortak akılla odamızı yönetmeye devam edeceğiz. Öncelikli hedefimiz şoför esnafının toplum içindeki yerinin saygın ve güvenliğinin tescil edilmesidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili kurumlarla dirsek temasımızı sürdüreceğiz. Esnafımızın haklarını her platformda savunacak, yönetim kurulumuzla birlikte tecrübemizi masada bırakmayıp sahada çözeceğiz. Tek gayemiz kıymetli Şoför esnafımızın refah seviyesini yükseltmek tek gayemizdir. Bugün burada kazanan şahsım değil, Erzurum’un kıymetli şoför esnafı olmuştur. Bizlere olan güvenini sandıkta tescilleyen tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum'

Yönetim kurulu

Başkan Yücel Karakaya'nın yönetiminde şu isimler yer aldı: Yavuz Günay, Harun Satılmış, Yusuf Cindilli, Vahit Taş, İsvandiye Altun, Güven Keteci, Hakan Yıldırım, Veysel Budakın, Fikri Komur ve Emrullah Akbulut.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

