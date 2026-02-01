Yüksekova'da Çatıda Kar Üzerinde Namaz — Dondurucu Soğukta İbadet

Yüksekova'da çatıda kar üzerinde namaz kılan işçi

Son 10 yılın yoğun karı yaşamı durma noktasına getirdi, çatılarda temizlik sürüyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, son 10 yılın en yoğun kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütlelerini temizleyen bir vatandaş, namaz vaktini beklememek için dondurucu soğuğa rağmen çatıda ibadetini gerçekleştirdi.

İlçe merkezinde kar kalınlığının 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi bulmasıyla hayat neredeyse durdu. Binaların çatılarında biriken dev kar kütleleri, vatandaşları yoğun bir temizlik mesaisine yönlendirdi.

Esentepe Mahallesi’ndeki Pizok TOKİ konutlarında kar temizliği yapan Tahir Yıldız, sekiz katlı binanın çatısında çalışırken ikindi ezanı okundu. Vakit geçmesin diye aşağı inmeyen Yıldız, montunu karın üzerine sererek namazını kıldı. O anlar, çalışma arkadaşı Yılmaz Akdoğan tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaşananları anlatan Yılmaz Akdoğan, bölgede son yılların en sert kışının yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Malum, son 10 yılın en yoğun kar yağışını ve en soğuk günlerini yaşıyoruz. Çatılarda çok fazla kar biriktiği için temizlik çalışmalarına başladık. Çalıştığımız sırada ikindi ezanı okundu. Arkadaşım namaz vaktini geçirmemek için aşağı inmek yerine montunu sererek kar üzerinde namazını kıldı. Ben de o anlamlı anları kayıt altına aldım. Allah herkese namazı nasip eylesin."

Yüksekova’da ekiplerin ve vatandaşların karla mücadelesi aralıksız devam ediyor.

YÜKSEKOVA'DA ÇATILARDA BİRİKEN KAR KÜTLELERİNİ TEMİZLEYEN BİR VATANDAŞ, NAMAZ VAKTİNİN GELMESİ ÜZERİNE İBADETİNİ DONDURUCU SOĞUĞA RAĞMEN ÇATIDA KAR ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİ.