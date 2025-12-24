Yüksekova’da Dondurucu Soğuklar: Araçlar Battaniye ve Branda ile Korunuyor

Yüksekova’da dondurucu soğuklar araçları koruma yöntemlerini değiştirdi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlar araçlarının donmasını engellemek için ilginç yöntemlere başvuruyor.

İlçe genelinde başlayan soğuklar hayatı olumsuz yönde etkilerken, ilçeyi buz kesti. İlçe genelinde hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında seyretmesi üzerine, araç sahipleri motor ve cam aksamlarını korumak amacıyla önlem aldı.

Park halindeki araçların üzerine branda serilirken, bazı sürücülerin araçlarını battaniye ve poşetlerle sarması dikkat çekti.

Araç sürücüleri ise "sabahaya kadar durduğu zaman çalışmıyor bize bu yöntemle kuruyoruz diyerek önü geçtiklerini belirttiler."

Karla mücadele sürüyor

Öte yandan ilçenin üs bölgelerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

