Yüksekova'da Sibirya soğukları: Tilki kar üzerinde ayakta dondu

Yüksekova'da dondurucu soğuklarda yiyecek arayan tilki, Büyükçiftlik'te kar üzerinde ayakta donmuş halde bulundu; yetkililer yaban hayvanları için yem bırakılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 08:39
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 08:58
Yüksekova'da Sibirya soğukları: Tilki kar üzerinde ayakta dondu

Yüksekova'da Sibirya soğukları: Tilki kar üzerinde ayakta dondu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek arayışına inen bir tilki, kar kütlesi üzerinde hareketsiz halde bulundu.

Büyükçiftlik'te üzücü manzara

Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesi Kerem Zeydan Mahallesi'nde sabah saatlerinde, yerleşim yerine yiyecek bulmak için indiği tahmin edilen tilkiyi kar üzerinde hareketsiz gören mahalle sakinleri, hayvana yaklaştıklarında acı gerçekle karşılaştı. Uzun süre kıpırdamadan duran tilkinin, dondurucu soğuk nedeniyle olduğu yerde donarak telef olduğu belirlendi.

Hakkari genelinde etkisini sürdüren şiddetli kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor.

Mahalle muhtarı Arif Genç konuyla ilgili, "Kar kütlesinin üzerinde bir tilkinin hiç hareket etmeden durduğunu gördük. Önce kaçar diye bekledik ama tepki vermeyince şüphelendik. Yanına gittiğimizde hayvanın adeta bir heykel gibi ayakta donduğunu fark ettik. Çok üzücü bir durum. Burada gece sıcaklıklar eksi 28-30 dereceleri buluyor. Doğadaki hayvanlar yiyecek bulmakta çok zorlanıyor" dedi.

Yetkililer, kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı ve soğukların etkisini artırdığı bölgede yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yaklaşabileceği konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşlardan, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için uygun alanlara yem bırakılması konusunda duyarlı olmaları istendi.

MAHALLE MUHTARI ARİF GENÇ, "YANINA GİTTİĞİMİZDE HAYVANIN ADETA BİR HEYKEL GİBİ AYAKTA DONDUĞUNU...

MAHALLE MUHTARI ARİF GENÇ, "YANINA GİTTİĞİMİZDE HAYVANIN ADETA BİR HEYKEL GİBİ AYAKTA DONDUĞUNU FARK ETTİK. ÇOK ÜZÜCÜ BİR DURUM. BURADA GECE SICAKLIKLAR EKSİ 28-30 DERECELERİ BULUYOR. DOĞADAKİ HAYVANLAR YİYECEK BULMAKTA ÇOK ZORLANIYOR" DEDİ.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN DONDURUCU SOĞUKLAR NEDENİYLE YİYECEK ARAYIŞINDAKİ BİR...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nadya Zateri: Hataylı Rölyef Ustası 45 Yıldır Alman Hemşirenin Adını Yaşatıyor
2
Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler'in 2025 Karnesi: Engelli, Çocuk ve Aile Hizmetleri
3
Göreşken Mahallesi'nde Türk Bayrağı Zirveye Çekildi
4
Erzincan'da Kar, Buzlanma ve Çığ Uyarısı — Meteoroloji 12. Bölge'den
5
Kars’ta Sıfırın Altında -20°C: Ağaçlar Kırağıyla Kaplandı
6
Diyarbakır Çermik'te Aç Domuz Sürüsü Yerleşime İndi
7
Düzce'de Yeni Tuhafiyeciler Pazaryeri Projesinde Hızlı İlerleme

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları