Yüksekova kara gömüldü: Kar kalınlığı merkezde yarım metreyi geçti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir haftadır devam eden kar yağışı merkezde kar kalınlığını yarım metreye çıkardı; ulaşım ve günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 08:59
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 09:26
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir haftadır etkili olan yoğun kar yağışı, yerleşim yerlerini ve araçları beyaz örtüyle kapladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından başlayan yağış, ilçe genelinde etkisini artırarak günlük yaşamı durma noktasına getirdi.

İlçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi geçti; park halindeki araçlar ve tek katlı evler kar altında neredeyse görünmez hale geldi.

Ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Sabahın ilk ışıklarıyla işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, karla kaplı yollar nedeniyle araçlarını kullanamadı. Bazı mahalle sakinleri, kar yüksekliğinin kapı eşiklerini aşması üzerine küreklerle tüneller açarak dışarı çıkabildi. Araçları mahsur kalan birçok kişi iş yerlerine yaya gitmek zorunda kalırken, belediye ve özel idare ekipleri kapalı yolları açmak için iş makineleriyle yoğun mesai harcıyor.

Yolumuzu tünel gibi açıyoruz

İşe gitmek için evinin önündeki kar kütlelerini temizleyen vatandaşlardan İkram Uçar, yağışın şiddetini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bir haftadır yoğun bir kar yağışı var. Dünden itibaren etkisini daha da artırdı ve ilçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Yolumuz tamamen kapandığı için şu an tünel kazar gibi yolu açmaya çalışıyoruz."

Yetişkinler, evlerin çatılarındaki ve araçların üzerindeki karı temizlemek için yoğun çaba sarf ederken; çocuklar ise kar topu oynayıp tahta kızaklarla kayarak yağışın keyfini çıkardı.

Karayolları ve belediye ekipleri, ana arterler ve köy yollarının ulaşıma açılması için bölgedeki çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

