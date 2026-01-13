Yüksekova-Şemdinli Yolunda Kar Esareti: Ulaşım Tamamen Durdu

Hakkari'de yoğun kar ve tipi nedeniyle Yüksekova-Şemdinli kara yolu güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapatıldı; ekipler kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:36
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:10
Yüksekova-Şemdinli Yolunda Kar Esareti: Ulaşım Tamamen Durdu

Yüksekova-Şemdinli Yolunda Kar Esareti: Ulaşım Tamamen Durdu

Hakkari’de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Yüksekova-Şemdinli kara yolunda ulaşım sağlanamıyor. Bölgedeki olumsuz hava koşulları gün boyu etkisini sürdürdü.

Yol Kapandı, Görüş Sıfıra Düştü

Kar yağışının şiddetini artırması ve tipinin görüş mesafesini yer yer sıfıra düşürmesi üzerine, güvenlik gerekçesiyle yol tüm araç geçişlerine kapatıldı. Ulaşımın durması sonrası bölge trafiğinde aksamalar yaşanıyor.

Karayolları Ekipleri Çalışıyor

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Yüksekova 117. Şube Şefliği ekipleri, kapalı olan güzergahı yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle kar küreme çalışmalarına başladı. Ekiplerin mücadelesi, dondurucu soğuk ve hızı kesilmeyen tipi nedeniyle güçlükle ilerliyor.

Yetkililer, çalışmaların tipi etkisini kaybedene kadar kontrollü şekilde devam edeceğini bildirdi.

Yetkililerden Kritik Uyarılar

Yetkililer sürücüleri ve bölge halkını olumsuz hava şartlarının getirdiği risklere karşı uyardı. Yapılan açıklamada özellikle yüksek rakımlı geçitlerde çığ riski bulunduğu ve dondurucu soğuklar nedeniyle yollarda gizli buzlanma tehlikesinin arttığı vurgulandı.

Vatandaşlardan, yol durumu netleşene kadar bu güzergahı kullanmamaları ve ekiplerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

HAKKARİ'DE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE YÜKSEKOVA-ŞEMDİNLİ KARA YOLUNDA ULAŞIM...

HAKKARİ'DE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE YÜKSEKOVA-ŞEMDİNLİ KARA YOLUNDA ULAŞIM SAĞLANAMIYOR.

HAKKARİ'DE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE YÜKSEKOVA-ŞEMDİNLİ KARA YOLUNDA ULAŞIM...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çermik'te Kuyu ve Kalaç Mahalle Yolları Ulaşıma Açıldı
2
Yalova’da Gökçe Barajı %15’e Yükseldi: Su Kesintileri Sona Erdi
3
Ümraniye Belediyesi'nden 5-12 Yaş Çocuklara Ücretsiz Yarıyıl Etkinlikleri
4
Yunus Emre Sosyal Tesisi'nin Temeli Atıldı — Denizli'de 2026 Yatırım Yılı Başlıyor
5
Harput’ta Yoğun Kar Ağaçların Dallarını Kırdı
6
Tunceli'de Nadir Görüntü: Nesli Tehlike Altındaki Su Samuru Karlar Arasında
7
Sakarya Büyükşehir’den Adapazarı SGM’de 'Ailede Sağlıklı ve Etkili İletişim' Semineri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları