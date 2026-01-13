Yüksekova-Şemdinli Yolunda Kar Esareti: Ulaşım Tamamen Durdu

Hakkari’de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Yüksekova-Şemdinli kara yolunda ulaşım sağlanamıyor. Bölgedeki olumsuz hava koşulları gün boyu etkisini sürdürdü.

Yol Kapandı, Görüş Sıfıra Düştü

Kar yağışının şiddetini artırması ve tipinin görüş mesafesini yer yer sıfıra düşürmesi üzerine, güvenlik gerekçesiyle yol tüm araç geçişlerine kapatıldı. Ulaşımın durması sonrası bölge trafiğinde aksamalar yaşanıyor.

Karayolları Ekipleri Çalışıyor

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Yüksekova 117. Şube Şefliği ekipleri, kapalı olan güzergahı yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle kar küreme çalışmalarına başladı. Ekiplerin mücadelesi, dondurucu soğuk ve hızı kesilmeyen tipi nedeniyle güçlükle ilerliyor.

Yetkililer, çalışmaların tipi etkisini kaybedene kadar kontrollü şekilde devam edeceğini bildirdi.

Yetkililerden Kritik Uyarılar

Yetkililer sürücüleri ve bölge halkını olumsuz hava şartlarının getirdiği risklere karşı uyardı. Yapılan açıklamada özellikle yüksek rakımlı geçitlerde çığ riski bulunduğu ve dondurucu soğuklar nedeniyle yollarda gizli buzlanma tehlikesinin arttığı vurgulandı.

Vatandaşlardan, yol durumu netleşene kadar bu güzergahı kullanmamaları ve ekiplerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

