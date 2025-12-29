Yunak’ta Mevsimin İlk Karı: İlçe Beyaza Büründü

Yunak’ta mevsimin ilk karı ilçeyi beyaza bürüdü

Konya’nın Yunak ilçesinde mevsimin ilk karı etkili oldu. Yoğun olmayan yağışla birlikte ilçe merkezi ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı.

Çiftçiler umutlu

Halkın özellikle de çiftçilerin heyecanla beklediği kar yağışı, yağışsız geçen sonbahar döneminin ardından tarım alanlarına can suyu oldu. Tarım alanları karla kaplandı ve bölge çiftçileri yağışı memnuniyetle karşıladı.

Ulaşımda olumsuzluk yaşanmadı

Kar yağışına karşın ilçe merkezi ve yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı, günlük yaşam akışı devam etti.

