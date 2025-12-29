DOLAR
Yunak’ta Mevsimin İlk Karı: İlçe Beyaza Büründü

Konya'nın Yunak ilçesinde mevsimin ilk karı etkili oldu; tarım alanları beyaza bürünürken çiftçiler yağıştan memnun kaldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:50
Yunak’ta mevsimin ilk karı ilçeyi beyaza bürüdü

Konya’nın Yunak ilçesinde mevsimin ilk karı etkili oldu. Yoğun olmayan yağışla birlikte ilçe merkezi ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı.

Çiftçiler umutlu

Halkın özellikle de çiftçilerin heyecanla beklediği kar yağışı, yağışsız geçen sonbahar döneminin ardından tarım alanlarına can suyu oldu. Tarım alanları karla kaplandı ve bölge çiftçileri yağışı memnuniyetle karşıladı.

Ulaşımda olumsuzluk yaşanmadı

Kar yağışına karşın ilçe merkezi ve yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı, günlük yaşam akışı devam etti.

KONYA'NIN YUNAK İLÇESİNDE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI, İLÇE BEYAZA BÜRÜNDÜ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

