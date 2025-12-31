Zonguldak 2025: Asayişten Kültür-Sanata Yılın Öne Çıkan Gelişmeleri

Zonguldak'ta 2025 Yılı Özeti

2025 yılı Zonguldak'ta asayişten sağlığa, ekonomiden siyasete, kültür-sanata kadar birçok alanda kayda değer gelişmelere sahne oldu. Aşağıda ay ay listelediğimiz olaylar, kentin gündemini belirleyen önemli başlıkları içeriyor.

Ocak

Zonguldak’ta 3,5 yaşındaki Efe Mahmut K.'nın ölümüne ilişkin olarak anne Cansever K. emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti; ifadesinde "İple boğdum" dedi.

7 Ocak'ta, 2013'te TTK Kozlu Müessesesi'nde taşeron çalışmasının neden olduğu kazada hayatını kaybeden 8 maden şehidi dualarla anıldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü kazılarında, Kaşka topluluğuna ait izlere rastlandı. Kazı başkanı Doç. Dr. Hamza Ekmen, bulguların Genç Tunç Çağına, yaklaşık 3 bin 200 yıl öncesine tarihlendiğini belirtti.

Şubat

Bir kadının park etmeye çalışırken aracıyla eşini ezmesi sonucu ağır yaralanan adamın tedavisi sürüyor.

92 yaşındaki bir kadının midesinden ve bağırsaklarından 35 zeytin, 28 hurma çekirdeği ve 5 taş çıkarıldı; hasta sağlığına kavuştu.

Eren Enerji'ye ait yüzer vinç, halatlarının kopmasıyla dereye sürüklendi; AFAD ekipleriyle vinçteki 5 kişi kurtarıldı.

3 Mart 1992 maden faciasında yaşamını yitiren işçiler, TTK Kozlu'da düzenlenen törende anıldı.

Mart

7 Mart 1983'te Armutçuk Müessesesi'nde yaşanan grizu faciasında hayatını kaybeden 103 maden işçisi facianın 42. yılında dualarla yad edildi.

Gülüç beldesinde belediye başkanlığına seçilen Sadık Recep Kara, 27 yıllık hizmet sürecine vurgu yaptı ve sahaya inme hedefini açıkladı.

Ormanlık alanda cesedi yanmış bulunan Afgan işçi Vezir Mohammad Nourtani ile ilgili görüntüler ve dava süreci devam ediyor; 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanması sürüyor.

Nisan

2023 ilan edilen pano ayak üretim işçisi alımı kapsamında yapılan kura çekiminde 484 aday asil ve yedek olarak belirlendi.

Afgan işçinin yanmış cesedine ilişkin davada mahkeme karar verdi: tutuklu sanıklardan ikisine 5 yıl 8 ay, birine 4 yıl 6 ay, tutuksuz iki sanığa 2'şer yıl, diğer sanığa ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Devrek ilçesindeki usulsüzlük iddiaları kapsamında adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 1'i tutuklandı; eski CHP'li belediye başkanı Çetin Bozkurt hakkında ev hapsi ve adli kontrol tedbiri uygulandı.

Mayıs

1925'te ibadete açılan ve kentin ilk camilerinden olan Yeni Camii'nin yaklaşık 100 yıllık minaresi, deprem riski ve yapısal hasar gerekçesiyle yıkılıyor; minare yeniden yapılacak.

Devrek'te 3 yıl önce Hacer Alkan'ı bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Serkan L.'ye haksız tahrik indirimiyle verilen 28 yıl 4 aylık ceza istinaf mahkemesince bozuldu; yeniden yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Göktepe-3 kuyusunda Karadeniz açıklarında yeni doğalgaz rezervi bulduğunu ve bunun enerji bağımsızlığında önemli adım olduğunu vurguladı.

17 Mayıs 2010 Karadon grizu patlamasında yaşamını yitiren 30 maden işçisi 15. yıldönümünde anıldı.

Ereğli'de kayıp ilan edilen 26 yaşındaki Dinçer Arslan'ın cesedi gömülü halde bulundu; üç şüpheli tutuklandı.

Uzun Mehmet Camii, 4. açılış yıldönümünü kutladı; cami 2019'da temeli atılıp 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılmıştı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Osman Gazi Gemisi sonrası Türkiye'nin kapasitesinin kısa sürede yaklaşık 7,5 milyar metreküp üretime ulaşabileceğini ve bunun 8 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Haziran

350 milyon yıllık geçmişe sahip ve 875 metre uzunluğundaki Gökgöl Mağarası, Kurban Bayramı'nda 3 bin 966 ziyaretçi ile ziyaretçi rekoru kırdı.

Ankara ile Zonguldak arasında düzenlenen Turistik Karaelmas Ekspresi ilk yolculuğunu tamamlayarak Zonguldak'a ulaştı.

Temmuz

BEÜ hemşirelik bölümü öğrencisi Uğur Ayaz (22), denizde boğulma tehlikesi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer arkadaşlarını teselli etti.

Filyos Limanı, kıtalar arası görevini tamamlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni karşıladı; gemi Somali açıklarındaki 234 günlük görevinin ardından yurda döndü.

15 Temmuz anmalarında Ayşe Varank Aslantürk, FETÖ'nün öğretmenlik tercih yönlendirmelerine dair açıklamalarda bulundu; kardeşinin şehit olmasıyla ilgili duygularını paylaştı.

Gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük (74), fındık bahçesinde ölü bulundu; otopsi sonrası toprağa verildi.

Ağustos

AK Parti eski Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun son yolculuğuna uğurlandı.

30 günlük bebeğini darbeden anne tutuklandı; vücudunda kırıklar tespit edilen bebek koruma altına alındı.

Eylül

Ereğli'de denize indirildikten dakikalar sonra batan ve yaklaşık 40 milyon lira değerindeki yatın deniz dibindeki görüntüleri ortaya çıktı; çıkarma çalışmaları sürüyor.

Sakarya'da trafik kazasında yaşamını yitiren işadamı Murat Korkmaz ve eşi Havva Korkmaz için Zonguldak'ta cenaze töreni düzenlendi.

Gökçebey'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Turistik Karaelmas Ekspresi'nin ikinci seferi de Zonguldak ziyaretçileri tarafından olumlu not aldı; bölgenin doğal ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı.

TTK'ya ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan maden işçisi Orhan Maskar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ekim

Kozlu'da yolcuları taşıyan özel halk otobüsünde klima ızgarasının kopup yol kenarına savrulması kazaya neden oldu; görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı ve mağdur sürücü hukuki süreç başlattı.

Çaycuma'da su kuyusunda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun kaybolduğu gün babasına gönderdiği son mesajın "(Eve) Geliyorum" olduğu ve zanlının bebeğine bakıcılık yaptığı öğrenildi.

Ereğli'de bir kişinin bakkalda silahla öldürülmesine ilişkin olayda, 12 yıl sonra gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kasım

Polisten malulen emekli edilen 32 yaşındaki Okan Özcan, av tüfeğiyle köy kahvesinde katliam yaptı; iki kişi öldü, iki kişi yaralandı. Şüphelinin psikolojik problemleri ve belirli takıntıları olduğu bildirildi.

BEUN Akademik Yıl açılışında konuşan 29. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gençlerin yaşayacağı Türkiye'nin daha etkili ve güçlü olacağına dair değerlendirmelerde bulundu.

Aralık

Emine Erdoğan, Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü açılışında engelli bireylerin eşit ve saygın fertler olduğuna vurgu yaparak kapsayıcı şehirler ve erişilebilir yaşamın önemini dile getirdi.

1989-1994 yılları arasında Zonguldak Belediye Başkanlığı yapan Yüksel Aytaç, düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

Kozlu'da Murat Yangun'un hayatını kaybettiği bıçaklı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı; başka bir bıçaklı kavgada şüpheli Serkan Akdal olayla ilgili tutuklandı.

Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini sokak ortasında tüfekle vurarak öldüren Yusuf Ü., Zonguldak Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yıl boyunca anma törenleri, hukuki süreçler, kazalar ve kültürel etkinlikler kent gündemini şekillendirdi; 2025 Zonguldak'ı hem zorlu olaylara hem de bölgesel gelişmelere tanıklık etti.

ZONGULDAK’TA ASAYİŞTEN, SAĞLIĞA, EKONOMİDEN, SİYASET VE KÜLTÜR-SANATA BİRÇOK ALANDA YAŞANANLARIN ARDINDAN 2025 YILI SONA ERDİ.