Zonguldak 2025 Güvenlik Raporu: Suçlarda Azalma, Aydınlatma Oranı %99,42

"Söz konusu (çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz, konut dokunulmazlığının ihlali, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel saldırı, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, kişilere hakaret, tehdit, kasten yaralama, kasten öldürme suçları) toplam 7 bin 428 olay meydana gelmiş ve bu olayların aydınlatma oranı %99,42 olarak kaydedilmiştir. 2024 yılına kıyasla meydana gelen olay sayısında %3 azalma, aydınlatma oranında ise %1’lik artış kaydedilmiştir"

Malvarlığına karşı suçlarda gelişmeler

İşyeri, ev, oto ve motosiklet hırsızlığı, yağma (gasp) ve dolandırıcılık gibi malvarlığına karşı suçlarda toplam 2 bin 298 olay kaydedildi; bu olayların %91,76’sı aydınlatıldı. 2024 yılına göre olay sayısında %11 azalma, aydınlatma oranında ise %2 artış görüldü. (Tahkikat süreçleri halen devam etmektedir.)

Aranan şahıslar ve yakalamalar

1 Ocak - 28 Aralık 2025 arasında yapılan çalışmalar sonucunda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 1.040 aranan şahıs yakalandı: 834 (5 yıla kadar), 154 (5-10 yıl), 52 (10 yıl ve üzeri). Ayrıca ifadelerinin alınması amacıyla aranan 1.742 şahıs yakalandı; bu sayı 2024 yılına göre %21 artış gösterdi.

Silah, narkotik ve operasyonlar

Gerçekleştirilen denetimler ve operasyonlarda 518 şüpheli hakkında işlem yapılmış; ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı 607 olarak kaydedildi (198 tabanca, 181 kurusıkı tabanca, 226 av tüfeği ve 2 uzun namlulu silah). Bu rakam 2024ün aynı dönemine göre ruhsatsız silahlarda %97 artış olduğunu gösteriyor.

Toplam 929 operasyon sonucunda 293 şahıs gözaltına alınmış; bunlardan 199’u tutuklanmış, 91’i adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Operasyon sayısı %19, tutuklama sayısı ise %25 artış gösterdi.

Uyuşturucu ele geçirilen miktarlar: 17 kg esrar, 850 g skunk, 19 g eroin, 1,5 kg kokain, 32,5 kg bonzai, 24 kg metamfetamin, 5.227 adet ecstasy, 3.448 adet Sentetik Ecza, 608 kenevir bitkisi ve 1,5 kg kenevir tohumu.

Diğer operasyonlarda ele geçirilenler: 70 tabanca, 58 av tüfeği, 185 kurusıkı tabanca, 35.728 fişek, 362 çek-senet, 1.920 g patlayıcı madde ve 1.540 adet uyuşturucu madde. Bazı operasyonlarda ise 118 şahıs gözaltına alınmış; bunlardan 36’sı tutuklanmış, 49’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bu operasyonlarda tutuklama sayısında %100 artış kaydedilmiştir.

Siber suçlar, sosyal medya ve göç denetimleri

Toplam 14.553 sosyal medya hesabı incelendi; terör iltisaklı olduğu tespit edilen 347 hesap/şahıs belirlendi. Bu alanda inceleme sayısı %23, tespit edilen hesap sayısı ise %11 artış gösterdi.

Çevrimiçi dolandırıcılık, yasadışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve bilişim suçları kapsamında 60 operasyon yapıldı; 109 şahıs gözaltına alınmış, 39’u tutuklanmıştır. Bu rakamlar 2024e göre operasyon sayısında %50, tutuklama sayısında ise %225 artış anlamına geliyor.

Göç alanındaki çalışmalarda 31 operasyonda 175 düzensiz göçmen yakalanmış, 33 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir. İlde kayıtlı toplam düzenli göçmen sayısı 2.617 olup; bunların 554’ü geçici koruma, 1.688’i ikamet izni, 375’i uluslararası koruma kapsamında bulunmaktadır. Toplam düzenli göçmen sayısında %15 azalma kaydedildi.

Mobil Göç Noktası Aracı ile 54 denetim gerçekleştirildi; 12.409 kimlik denetimi yapıldı ve tespit edilen 64 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı.

Trafik, denetimler ve Sahil Güvenlik faaliyetleri

1 Ocak - 28 Aralık 2025 döneminde 1.862 trafik kazası meydana geldi; bu kazalarda 2.679 yaralı ve maalesef 21 hayatını kaybeden kişi bildirildi (10 olay yerinde, 11 hastanede). Ölümlü kaza sayısında %33 azalma sağlandı.

İlde tescilli araç sayısı 209.592ye ulaşmış; tescilli araç sayısında %8 artış görüldü. Kontrol edilen araç sayısı (okul servisleri ve ticari taksiler dâhil) 950.124 olarak kaydedildi; denetim yapılan araç sayısında %14 artış oldu. Ayrıca 6.523 araca çakar denetimi yapılmış, cezai yaptırım uygulanan araç sürücüsü sayısı 138.309dur.

Sahil Güvenlik güçleri tarafından il genelinde 6.341 saat seyir faaliyeti icra edildi, 13.358 sorgulama ve 1.733 denetleme gerçekleştirildi; usulsüzlük tespit edilenlere 103 adli ve idari işlem uygulandı. Sahil Güvenlik faaliyetlerinde seyir saatleri %57, denetim ve kontrol faaliyetlerinde ise %7 artış kaydedildi.

Kapanış ve yılbaşı mesajı

Vali Hacıbektaşoğlu, yılbaşı gecesi sağlık ekipleri başta olmak üzere görevli personelin halkın huzuru için görevi başında olacağını belirterek sözlerini tamamladı.

