Zonguldak Defterdarlığı Yılbaşı Denetiminde 46 Eğlence Mekanını İnceledi

Zonguldak Defterdarlığı yılbaşı gecesi 46 mekanda denetim gerçekleştirdi

Zonguldak Defterdarlığı’na bağlı denetim ekipleri, yılbaşı gecesi il genelinde geniş kapsamlı vergi ve belge denetimleri yaptı. Eğlence sektörünün en yoğun olduğu saatlerde sahaya inen ekipler, 46 farklı noktada eş zamanlı kontroller gerçekleştirdi.

Denetimin amacı ve katılımcılar

Yapılan denetimlerde temel amaç, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve vergi güvenliğinin sağlanması olarak açıklandı. Denetimlere Zonguldak Defterdarı Recep Serdar’ın da bizzat katıldığı bildirildi.

Uygulanan kontroller

Defterdarlık uzmanları, işletmelerde "hasılat ve belge" denetimleri yaptı; hizmet karşılığında fatura veya fiş düzenlenip düzenlenmediği incelendi. Ayrıca uygulanan KDV oranlarının doğruluğu ve kasaya giren anlık hasılatın kayıtlarla uyumu kontrol edildi.

Denetimler kapsamında Ödeme Kaydedici Cihazlar (ÖKC) ve otomasyon sistemlerinin mevzuata uygun çalışıp çalışmadığı da değerlendirildi.

Sanatçı ve organizatör incelemeleri

Mekanlarda sahne alan sanatçılar ile etkinlikleri düzenleyen organizatör firmaların vergi yükümlülükleri de sorgulandı. Denetimlerin, yılbaşı kutlamalarının artan ticari hacmi göz önünde bulundurularak yapıldığı belirtildi.

