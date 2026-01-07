Zonguldak’ta 112’ye 541 bin 55 çağrı — Asılsız oranı Yüzde 10,97 ile 2. il

Zonguldak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2025'te 541 bin 55 çağrı geldi; asılsız çağrı oranı Yüzde 10,97 ile 81 il arasında 2. sırada. 16 kişiye 58 bin 800 TL ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:08
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:08
Zonguldak’ta 112’ye 541 bin 55 çağrı: Merkez 7/24 hizmet veriyor

Zonguldak Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün 2025 yılı faaliyet raporunu ve istatistiklerini açıkladı. Emniyet, Jandarma, Sağlık, İtfaiye, Orman, Sahil Güvenlik ve AFAD gibi kurumların tek çatı altında toplandığı merkezde hizmetlerin 7/24 sunulduğu vurgulandı.

Çağrı istatistikleri

Merkeze 2025 yılında toplam 541 bin 55 çağrı ulaşırken, gelen aramalar arasında fatura sorma, elektrik-su-doğalgaz şirketlerini ilgilendiren konular, sessiz çağrı ve argo konuşmalar gibi acil olmayan talepler tespit edildi. Yapılan değerlendirmelere göre Zonguldak, asılsız çağrı oranlarında ülke ortalamasının çok altında kaldı ve Yüzde 10,97 asılsız çağrı oranıyla 81 il arasında 2. il oldu.

Cezalar ve bilinçlendirme

5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince sistemi meşgul ettiği belirlenen 16 kişiye toplam 58 bin 800 TL idari para cezası uygulandı. Bilinçlendirme çalışmaları kapsamında yıl içinde 34 okulda 812 öğrenci ve 55 öğretmene eğitim verildi.

2026 ceza uygulamaları ve hizmet çeşitliliği

Valilik açıklamasında, 2026 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul edenlere 1.882 TL, asılsız ihbarda bulunanlara ise 18.824 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Ayrıca merkezin Türkçe haricinde İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça dillerinde de hizmet verdiği; personelin "Kriz Yönetimi, Mağdur Psikolojisi ve Temel Acil Çağrı Karşılama" gibi konularda düzenli eğitimlerden geçirildiği kaydedildi.

