Zonguldak'ta Av Denetimi: 3 Kişiye İdari İşlem, 1 Tüfeğe El Konuldu

Zonguldak'ta DKMP ekipleri Devrek, Kozlu ve Çaycuma'da yaptığı denetimlerde 35 avcıyı kontrol etti; 3 kişiye idari işlem ve 1 tüfeğe el konuldu.