Zonguldak'ta Av Denetimi: 3 Kişiye İdari İşlem, 1 Tüfeğe El Konuldu
DKMP ekipleri kaçak avcılığa geçit vermedi
Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu gerçekleştirdikleri denetimlerle kaçak avcılığa müdahale etti. Kontroller, Devrek, Kozlu ve Çaycuma ilçelerinde yapıldı.
Denetimler kapsamında toplam 35 avcı kontrol edildi. Yapılan incelemede, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet ettiği tespit edilen 3 şahıs hakkında yasal işlem uygulandı.
Ayrıca, yasak yöntemlerle avcılıkta kullanıldığı belirlenen 1 adet av tüfeğine mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.
Yetkililer, bölge genelindeki koruma ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız süreceğini bildirdi.
