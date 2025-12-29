DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,55 0,14%
ALTIN
6.156,62 1,52%
BITCOIN
3.767.601,63 -0,16%

Zonguldak'ta Av Denetimi: 3 Kişiye İdari İşlem, 1 Tüfeğe El Konuldu

Zonguldak'ta DKMP ekipleri Devrek, Kozlu ve Çaycuma'da yaptığı denetimlerde 35 avcıyı kontrol etti; 3 kişiye idari işlem ve 1 tüfeğe el konuldu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:40
Zonguldak'ta Av Denetimi: 3 Kişiye İdari İşlem, 1 Tüfeğe El Konuldu

Zonguldak'ta Av Denetimi: 3 Kişiye İdari İşlem, 1 Tüfeğe El Konuldu

DKMP ekipleri kaçak avcılığa geçit vermedi

Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu gerçekleştirdikleri denetimlerle kaçak avcılığa müdahale etti. Kontroller, Devrek, Kozlu ve Çaycuma ilçelerinde yapıldı.

Denetimler kapsamında toplam 35 avcı kontrol edildi. Yapılan incelemede, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet ettiği tespit edilen 3 şahıs hakkında yasal işlem uygulandı.

Ayrıca, yasak yöntemlerle avcılıkta kullanıldığı belirlenen 1 adet av tüfeğine mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Yetkililer, bölge genelindeki koruma ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız süreceğini bildirdi.

ZONGULDAK DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR (DKMP) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, HAFTA SONU...

ZONGULDAK DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR (DKMP) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, HAFTA SONU GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ DENETİMLERDE KAÇAK AVCILIĞA GEÇİT VERMEDİ. ÜÇ FARKLI İLÇEDE YAPILAN KONTROLLERDE YASAKLARA UYMAYAN 3 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI.

ZONGULDAK DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR (DKMP) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, HAFTA SONU...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İç Moğolistan'da "Deve Süper Ligi"nde Binlerce Deve
2
500 Bin Sosyal Konut Projesi: İlk Kura Adıyaman’da Çekildi
3
Elazığ Harput'ta Dronla Kar Manzarası: İzlanda ve Norveç'i Aratmadı
4
Batman’da Lapa Lapa Kar Coşkusu: Vatandaşlar Sokağa Döküldü
5
Siirt'te Karla Mücadele: Belediye Ekipleri 7/24 Sahada
6
Rize Yağlıtaş’ta İstinat Duvarı Çöktü: Asri Mezarlık Yolu Ulaşıma Kapandı
7
Sinop’ta Kartpostallık Kar Manzaraları: Soğuksu ve Erfelek Tatlıca Beyaza Büründü

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı