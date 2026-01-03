Zonguldak'ta Çifte Cinayet: Ev Kamerası Kızı ve Eşinin Son Anlarını Kaydetti

Zonguldak'ta çifte cinayet: Ev kamerası dehşet anlarını kaydetti

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Şirinköy’de Aralık ayında meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki damadın silahlı saldırısı sonucu 45 yaşındaki Tülay Ündeş ve annesi Zaide Alkaç (64) hayatını kaybetti. Olayı yaşayan baba Halil Alkaç, evine taktırdığı güvenlik kameralarının çiftin son anlarını saniye saniye kaydettiğini söyledi.

Kamera kayıtları ve acılı baba

Oğlu ve eşini kaybeden Halil Alkaç, saldırı öncesi damadın tehditleri nedeniyle evin her köşesine kamera taktırdığını belirtti. Alkaç, olay anını kaydeden kameranın hikayesini gözyaşları içinde anlattı: "Sözün bittiği yerdeyiz. Evim söndü, hayatım söndü" dedi.

Alkaç, kameraların hem evinin hem de köyün kayıtlarına yansıdığını ve özellikle kendi evinin kamerasının olayı net şekilde gösterdiğini vurguladı.

Şiddet iddiaları ve hukuki süreç

Acılı baba, damadın yıllardır kızı Tülay'a şiddet uyguladığını belirterek süreç boyunca defalarca şikayette bulunduklarını anlattı. Alkaç, süreci şu sözlerle aktardı: "Zahide Alkaç’ın eşiyim. Tülay Alkaç’ın da babasıyım. 31 senedir evliler. Sürekli tehdit görüyor kızım, 31 senedir şiddete maruz kalıyor. Geldi, 'Dayanamayacağım artık baba' dedi. Ben de 'Kesin kararlıysan ben sana bakarım. Ama kararlı değilsen 3 tane çocuğu var. Karar senin' dedim. O da 'Yok baba öleceğim yine gitmeyeceğim' dedi. Kocası geldi bizi tehdit etti. Sürekli bizi tehdit etti."

Alkaç, uzaklaştırma kararlarının ve başvuruların sonuçsuz kaldığını, "Uzaklaştırması vardı. 6. ayda bitmiş uzaklaştırması. Ondan sonra uzaklaştığında bir daha istedik, ret verdiler" diye konuştu. Ayrıca damadın akrabalarına yönelik saldırı iddialarını da anlattı: "Burada amcasının evini kurşunladı, babasının evini yaktı. Halasının evini taşladı, kız kardeşini bıçakladı."

Alkaç, "En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diyerek yasal süreçten beklentisini dile getirdi.

Korku, tehditler ve intihar girişimi

Alkaç, kızının daha önce korkudan intihara teşebbüs ettiğini, dört gün Bolu’da yoğun bakımda kaldığını ve 35 gün psikiyatri tedavisi gördüğünü belirtti: "Kızım intihara kalkıştı. 4 gün Bolu’da yoğun bakımda kaldı. 35 gün de Zonguldak’ta psikiyatri tedavisi gördü üniversitede. Belgelerde hepsi de mevcut. 60 sayfa tehdit mesajıyla gittim karakola en son gittiğimde."

Aile ve tanıkların tepkisi

Annesi ve ablasını kaybeden Ayşe Demir (38), olayla ilgili tepki göstererek "Hiçbir kadının sonu böyle olmamalı. Artık birileri sesimizi duysun. Daha kaç kadın ölecek?" dedi. Demir, uzaklaştırma taleplerinin reddedildiğini de sözlerine ekledi.

Olayın görgü tanıklarından Melahat Ündeş ise dehşet anlarını anlattı: "Balkonda temizlik yapıyordum. Arabadan indi, 'Şimdi konuşsana' dedi. Üzerlerine ateş etti. Ben içeri kaçtım. Beni de vururdu. Ondan sonra üstlerine gelmiş, yine ateş etmiş. Köyün güvenliği yok, hiç sahibi yok."

Olayın seyri ve zanlının gözaltına alınması

Edinilen bilgilere göre olay, 24 Aralık günü Şirinköy’de gerçekleşti. İddiaya göre, Tülay Ündeş (45) ve annesi akraba ziyareti dönüşünde köprü üzerinde 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi Yusuf Ü. tarafından araçla yaklaşılması sonrası, zanlının araçtan av tüfeğini alıp "Şimdi konuş" diyerek 7-8 el ateş ettiği belirtildi. Anne ve kız, evlerinin yolu üzerinde kaçmaya çalışırken kurşunların hedefi oldu. Olayın ardından kaçan zanlı jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Olay, bölge halkında derin üzüntü ve tepki yaratırken, aile fertleri adalet beklentisini sürdürüyor.

