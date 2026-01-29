Zonguldak’ta Eğitim Yöneticileri 2025-2026 2. Dönem Hazırlıklarını Değerlendirdi

Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 2025-2026 dönemi hazırlıklarını, LGS-YKS, DYK, rehberlik ve eğitim yatırımlarını görüşmek üzere ilçe müdürleriyle toplandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 13:54
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 13:54
Zonguldak’ta Eğitim Yöneticileri 2025-2026 2. Dönem Hazırlıklarını Değerlendirdi

Zonguldak’ta Eğitim Yöneticileri 2. Dönem Hazırlıklarını Değerlendirdi

Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem başı hazırlıklarını değerlendirmek üzere ilçe millî eğitim müdürleriyle bir araya geldi.

Toplantı Detayları

Toplantı, Zonguldak Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu (ASO)nda gerçekleştirildi. İl Millî Eğitim Müdürü Uygar Keskin başkanlığında düzenlenen toplantıya il millî eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe millî eğitim müdürleri katıldı.

Gündemde, yılın birinci dönemine dair genel değerlendirmeler yapılırken ikinci döneme ilişkin hazırlık, planlama ve bakanlıkça yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" genelgesi doğrultusunda yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Öne Çıkan Konular

Heyet; LGS ve YKS hazırlık süreçleri, destekleme ve yetiştirme kursları (DYK), öğrenci devamsızlığının önlenmesine yönelik tedbirler ve rehberlik hizmetlerini görüştü. Ayrıca mesleki eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile devam eden yerel ve ulusal projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantının diğer önemli başlıkları arasında iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, yeni eğitim yatırımları ve okullarda süren büyük ve küçük onarım çalışmaları yer aldı. Norm fazlası öğretmenlerin görevlendirme ve atama süreçleri de değerlendirildi.

Toplantı, planlanan çalışmaların eş güdüm içerisinde yürütülmesi kararıyla sona erdi.

ZONGULDAK İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM BAŞI HAZIRLIKLARINI...

ZONGULDAK İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM BAŞI HAZIRLIKLARINI DEĞERLENDİRMEK ÜZERE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLERİ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

ZONGULDAK İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM BAŞI HAZIRLIKLARINI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümraniye'de "Derse Mola, Enerjiyi Depola" Teneffüs Programı Sona Erdi — Başkan İsmet Yıldırım
2
Samsun'da Aile ve Gençlik Fonu Desteğiyle Kumsal Erva Doğdu
3
Finike'de Bitkin Yaban Keçisi Tedavi Altına Alındı
4
Bursa Posoflular Derneği Posof Halk Oyunlarını Kayıt Altına Aldı
5
Edirne'de Sağanak: Cadde ve Sokaklar Göle Döndü
6
Canik Sıfır Atık Köyü ile Çevre Bilinci Artıyor — Başkan İbrahim Sandıkçı
7
Depremzede Tuğba Protezle Yeşil Sahalara Döndü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları