Zonguldak’ta Eğitim Yöneticileri 2025-2026 2. Dönem Hazırlıklarını Değerlendirdi

Zonguldak’ta Eğitim Yöneticileri 2. Dönem Hazırlıklarını Değerlendirdi

Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem başı hazırlıklarını değerlendirmek üzere ilçe millî eğitim müdürleriyle bir araya geldi.

Toplantı Detayları

Toplantı, Zonguldak Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu (ASO)nda gerçekleştirildi. İl Millî Eğitim Müdürü Uygar Keskin başkanlığında düzenlenen toplantıya il millî eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe millî eğitim müdürleri katıldı.

Gündemde, yılın birinci dönemine dair genel değerlendirmeler yapılırken ikinci döneme ilişkin hazırlık, planlama ve bakanlıkça yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" genelgesi doğrultusunda yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Öne Çıkan Konular

Heyet; LGS ve YKS hazırlık süreçleri, destekleme ve yetiştirme kursları (DYK), öğrenci devamsızlığının önlenmesine yönelik tedbirler ve rehberlik hizmetlerini görüştü. Ayrıca mesleki eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile devam eden yerel ve ulusal projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantının diğer önemli başlıkları arasında iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, yeni eğitim yatırımları ve okullarda süren büyük ve küçük onarım çalışmaları yer aldı. Norm fazlası öğretmenlerin görevlendirme ve atama süreçleri de değerlendirildi.

Toplantı, planlanan çalışmaların eş güdüm içerisinde yürütülmesi kararıyla sona erdi.

