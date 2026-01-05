Zonguldak'ta Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı — Vali Hacıbektaşoğlu Başkanlığında

Zonguldak'ta Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik toplantısında, kent genelinde suçla mücadele ile huzur ortamının sürdürülmesine dönük çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantı Detayları ve Katılımcılar

Valilik makamında düzenlenen Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'na İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen de katıldı. Toplantıda yürütülen operasyonlar ve denetimler değerlendirildi.

Gündemdeki Öncelikli Konular

Görüşülen başlıklar arasında terör, uyuşturucu, kaçakçılık, organize suçlar ve siber suçlar ile mücadele yer aldı. Ayrıca kent genelinde uygulanan trafik güvenliği denetimleri ve vatandaşların huzurunu artırmaya yönelik yeni planlamalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca, özellikle okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların gözden geçirildiği belirtildi.

ZONGULDAK VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISINDA, KENT GENELİNDE SUÇLA MÜCADELE VE HUZUR ORTAMININ DEVAMLILIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR ELE ALINDI.