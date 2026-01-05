DOLAR
Zonguldak'ta Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı — Vali Hacıbektaşoğlu Başkanlığında

Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Zonguldak'ta düzenlenen haftalık asayiş toplantısında suçla mücadele, trafik denetimleri ve okul çevresi güvenliği ele alındı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 18:18
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 18:18
Zonguldak'ta Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik toplantısında, kent genelinde suçla mücadele ile huzur ortamının sürdürülmesine dönük çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantı Detayları ve Katılımcılar

Valilik makamında düzenlenen Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'na İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen de katıldı. Toplantıda yürütülen operasyonlar ve denetimler değerlendirildi.

Gündemdeki Öncelikli Konular

Görüşülen başlıklar arasında terör, uyuşturucu, kaçakçılık, organize suçlar ve siber suçlar ile mücadele yer aldı. Ayrıca kent genelinde uygulanan trafik güvenliği denetimleri ve vatandaşların huzurunu artırmaya yönelik yeni planlamalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca, özellikle okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların gözden geçirildiği belirtildi.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

