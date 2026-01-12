Zonguldak'ta Heyelan 8 Eve Ulaşımı Kesti, Doğalgaz Kesildi

Çaydamar Mahallesi'nde dün gece 22.00'de yamaç çöktü, 8 eve ulaşımı sağlayan merdiven kapandı; doğalgaz tedbir amaçlı kesildi, ekipler inceleme yapıyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 14:12
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 14:21
Zonguldak'ta heyelan 8 eve ulaşımı engelledi

Çaydamar Mahallesi'nde yamaçtan kopma

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece 22.00 sıralarında Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak üzerinde meydana geldi. Kentte yağışların ardından meydana gelen heyelanla birlikte yamaçtan kopan toprak ve çamur kütlesi, sokak üzerinde bulunan ve 8 eve ulaşım sağlayan beton merdivenleri kaplayarak yolu ulaşıma kapattı.

Gürültüyü duyan mahalle sakinleri panikle sokağa dökülürken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak yıkılan merdiven girişine şerit çekti.

Doğalgaz ekipleri ise yaşanabilecek bir toprak kayması riskine karşı boru hatlarında hasar oluşabileceği ihtimaliyle mahallenin doğalgazını kesti.

"Gürültüyle ana yola indim, baktım göçmüş"

Mahallede yaşayan ve büyük bir korku yaşadıklarını belirten Birnaz Akkaya, yıllardır böyle bir olay yaşanmadığını ifade etti. Akkaya, "Bir gürültü duyduk. Önceden diğer taraflar da göçmüştü, oradan hatırlayarak yine göçük olduğunu anladım. Kaç yıldan beri heyelan olmamıştı. Aşağıya ana yola indim baktım göçmüş. Çok eskiden şu duvara istinat yapmıştık o zaman göçmüştü. Odur budur bir şey olmamıştı. Doğalgazı kestiler. Evde hastam var. Burada 8 hane var; çoluğu çocuğu olanlar var" diye konuştu.

Ekiplerin bölgedeki inceleme ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

