Zonguldak'ta Kar Sonrası Kartpostallık Görüntüler — Zonguldak-Ereğli Yolu Havadan

Zonguldak'ta Kar Sonrası Kartpostallık Görüntüler

Zonguldak-Ereğli kara yolunda ulaşım normale döndü, manzaralar havadan görüntülendi

Zonguldak'ta etkili olan yoğun kar yağışı yerini sakin bir havaya bıraktı. Kent ile Ereğli ilçesini bağlayan Zonguldak-Ereğli kara yolu, Karayolları ekiplerinin yürüttüğü yoğun kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşıma açıldı.

Temizlenen asfaltın siyah zemini ile ormanların üzerindeki beyaz örtü arasındaki kontrast, yol boyunca kartpostallık görüntüler oluşturdu. Güzergahın karla kaplı ağaçların arasından süzüldüğü anlar dron ile havadan kaydedildi.

Bölgede hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçülürken, sürücüler iki tarafı karla çevrili yolda ilerlerken oluşan estetik manzaranın eşliğinde yolculuklarını sürdürdü. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadığı vurgulandı.

