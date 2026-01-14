Zonguldak'ta Kar Sonrası Kartpostallık Görüntüler — Zonguldak-Ereğli Yolu Havadan

Zonguldak'ta yoğun kar sonrası Zonguldak-Ereğli kara yolu ulaşıma açıldı; temizlenen asfalt ve karla kaplı ormanlar dron ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:30
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:40
Zonguldak'ta Kar Sonrası Kartpostallık Görüntüler — Zonguldak-Ereğli Yolu Havadan

Zonguldak'ta Kar Sonrası Kartpostallık Görüntüler

Zonguldak-Ereğli kara yolunda ulaşım normale döndü, manzaralar havadan görüntülendi

Zonguldak'ta etkili olan yoğun kar yağışı yerini sakin bir havaya bıraktı. Kent ile Ereğli ilçesini bağlayan Zonguldak-Ereğli kara yolu, Karayolları ekiplerinin yürüttüğü yoğun kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşıma açıldı.

Temizlenen asfaltın siyah zemini ile ormanların üzerindeki beyaz örtü arasındaki kontrast, yol boyunca kartpostallık görüntüler oluşturdu. Güzergahın karla kaplı ağaçların arasından süzüldüğü anlar dron ile havadan kaydedildi.

Bölgede hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçülürken, sürücüler iki tarafı karla çevrili yolda ilerlerken oluşan estetik manzaranın eşliğinde yolculuklarını sürdürdü. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadığı vurgulandı.

ZONGULDAK’TA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ZONGULDAK-EREĞLİ KARA YOLUNDA ULAŞIM NORMALE...

ZONGULDAK’TA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ZONGULDAK-EREĞLİ KARA YOLUNDA ULAŞIM NORMALE DÖNERKEN, ORTAYA ÇIKAN MANZARALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

ZONGULDAK’TA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ZONGULDAK-EREĞLİ KARA YOLUNDA ULAŞIM NORMALE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da Kar Yağışı Havadan Görüntülendi
2
Ankara'da Kar Yağışı Etkili: Dikmen ve Eymir'de Gizli Buzlanma
3
Sincik’te 4 Saatlik Yol Açma Operasyonuyla Hastaya Ulaşıldı
4
Karla Mücadele: Sincik'e CNG Tırı İş Makineleriyle Ulaştırıldı
5
Ankara'da Karla Uyanış: Dikmen ve Eymir'de Gizli Buzlanma
6
Kayak Merkezlerinde Güncel Kar Kalınlıkları — Palandöken 192 cm
7
Bilecik Yenipazar'da Öğrencilere Trafik Eğitimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları