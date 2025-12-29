DOLAR
Zonguldak'ta Karla Mücadele Sürüyor: Zonguldak-Ereğli Yolunda Ulaşım Kontrollü

Zonguldak-Ereğli kara yolunda süren kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama yapıyor; Ankara yönüne ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:55
Zonguldak-Ereğli kara yolunda gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde de aralıklarla devam etti.

Karayolları çalışmaları ve trafik düzenlemeleri

Karayolları ekipleri, güzergâhta ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan, Bolu istikametinde trafikte yaşanan aksamalar nedeniyle, Zonguldak’tan Ankara yönüne gidişlerde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Trafik ekipleri sürücüleri kar lastiği ve zincir konusunda uyarırken, güzergâhtaki denetimler artırıldı.

