Zonguldak'ta Karla Mücadele Sürüyor: Zonguldak-Ereğli Yolunda Ulaşım Kontrollü

Zonguldak-Ereğli kara yolunda karla mücadele aralıksız devam ediyor

Zonguldak-Ereğli kara yolunda gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde de aralıklarla devam etti.

Karayolları çalışmaları ve trafik düzenlemeleri

Karayolları ekipleri, güzergâhta ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan, Bolu istikametinde trafikte yaşanan aksamalar nedeniyle, Zonguldak’tan Ankara yönüne gidişlerde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Trafik ekipleri sürücüleri kar lastiği ve zincir konusunda uyarırken, güzergâhtaki denetimler artırıldı.

