Hava trafiğinde yeni kapasite: Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ek yatırımların açılışına katıldı

Tören kapsamı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen 4. pist ve ilave yatırımların açılış törenine katıldı. Tören, söz konusu projelerin resmî olarak hizmete alındığını işaret etti.

Açılışta, 4. pist ile birlikte hayata geçirilen ek yatırımların işletmeye geçişi vurgulandı ve bu adımın havalimanı altyapısında yeni bir safhayı temsil ettiği belirtildi.

yatırımların yorumu:

Tören, İstanbul Havalimanı'ndaki kapasite ve altyapı düzenlemelerinin devreye alınmasını simgeledi. Resmî açılışla birlikte 4. pist ve ilave yatırımların hizmete girdiği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni'ne katıldı