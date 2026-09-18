Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Hava trafiğinde yeni kapasite: Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ek yatırımların açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış törenine katıldı; yatırımların hizmete girişine vurgu yapıldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 15:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Hava trafiğinde yeni kapasite: Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ek yatırımların açılışına katıldı

Tören kapsamı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen 4. pist ve ilave yatırımların açılış törenine katıldı. Tören, söz konusu projelerin resmî olarak hizmete alındığını işaret etti.

Açılışta, 4. pist ile birlikte hayata geçirilen ek yatırımların işletmeye geçişi vurgulandı ve bu adımın havalimanı altyapısında yeni bir safhayı temsil ettiği belirtildi.

yatırımların yorumu:

Tören, İstanbul Havalimanı'ndaki kapasite ve altyapı düzenlemelerinin devreye alınmasını simgeledi. Resmî açılışla birlikte 4. pist ve ilave yatırımların hizmete girdiği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı&#039;nda 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni&#039;ne...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni'ne katıldı

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeni nesille buluşma: Bakan Yumaklı gençlerin taleplerini dinledi
images

Yeni Muratağa, Atlılar ve Sandallar müzesi açıldı, şehitlerin mirası yaşatılacak
images

Müze açılışında Yılmaz: Kıbrıs Türkü’nün yakın tarihi isimleriyle anılmalı
images

Ukrayna öncülüğünde Karpatlar Sekizlisi kuruldu: bölgesel iş birliğinde yeni dön...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü